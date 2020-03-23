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В Россию приходит необычный смартфон Huawei за 200 тысяч рублей. Чем он хорош

Текст:   Антон Благовещенский
23.03.2020,  
13:45
Смартфон Huawei Mate Xs. Фото: Huawei Смартфон Huawei Mate Xs. Фото: Huawei
Смартфон Huawei Mate Xs. Фото: Huawei

Huawei объявила о начале приема заказов на новый смартфон Mate Xs от российских покупателей. Аппарат стоимостью 200 тысяч рублей оснащен складным экраном.

Смартфон Huawei Mate Xs. Фото: Huawei

В отличие от Samsung Galaxy Fold, экран Mate Xs не прячется в сложенном виде - он расположен на внешней стороне корпуса и доступен всегда. В развернутом виде смартфон становится 8-дюймовым планшетом, в сложенном экранов становится два.

Фронтальная камера в устройстве отсутствует - ее роль играет основная. Разработанная совместно с Leica, она состоит из четырех модулей: основного на 40 Мп, сверхширокоугольного 16 Мп, телеобъектива 8 Мп и 3D-модуля для измерения глубины сцены.

Смартфон Huawei Mate Xs. Фото: Huawei

Режим Multi-Window позволяет отображать на экране сразу два приложения, взаимодействующие друг с другом - например, между ними можно передвигать фрагменты текста, изображения и документы.

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Старт продаж новой модели назначен на 31 марта. Аппарат оснащен флагманским процессором Kirin 990, обеспечивающим работу в сетях 5G.

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