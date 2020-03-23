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23.03.2020 19:18
Рубрика: В мире

В тюрьмах США введены новые правила из-за вспышки короновируса

Текст: Максим Макарычев

Власти США пересматривают тюремную политику из-за вспышки коронавируса в исправительных учреждениях.

Фото: REUTERS/Gennadiy Novik
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В ближайшее время в сенате будет рассмотрен общенациональный план досрочного освобождения некоторых категорий заключенных, сообщает National Public Radio.

Медицинские и тюремные чиновники бьют тревогу по поводу рисков, связанных с распространением COVID-19. В небольших камерах находится много людей, и тюрьмы, по оценке экспертов, считаются идеальными "инкубаторами" для потенциального распространения коронавируса.

"В Аризоне в местах лишения свободы находится более 42 тысяч человек, и условия содержания в тюрьмах благоприятны для вспышки коронавируса - закрытые помещения, нехватка ресурсов и значительная часть заключенных, которая подвержена более высокому риску заражения", - заявила Бекка Филк из группы, которая выступает за тюремную реформу в США.

Аризонские тюрьмы заставляют заключенных платить за свои личные средства гигиены, такие как мыло и зубная паста. Если нужна медицинская помощь, то посещение врача обойдется им в 4 доллара. Но некоторые люди не всегда могут позволить себе платить за эти услуги, что делает их уязвимыми для заражения. Адвокаты заключенных обратились к федеральному судье Аризоны с просьбой вмешаться в ситуацию, заявив о небезопасных условиях содержания своих подзащитных в тюрьмах, учитывая угрозу, создаваемую пандемией коронавируса. В результате последний оказал давление на местный департамент исправительных учреждений Аризоны, чтобы изменить политику охраны здоровья и гигиены в тюрьмах штата. Чиновники приняли решение отказаться от оплаты заключенными с симптомами простуды и гриппа услуг медиков и предоставили им средства гигиены бесплатно.

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Ранее сообщалось о том, что из тюрем в крупнейших городах страны, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, начали массово выпускать заключенных из-за неоднократно зафиксированных в пенитенциарных учреждениях страны случаев заражения Covid-2019.

Окружные тюрьмы в других американских штатах также предпринимают шаги, чтобы минимизировать риск заражения. Округ Аламеда в понедельник планирует освободить около 250 заключенных из окружной тюрьмы. Кроме того, 67 человек были освобождены судами Аризоны под подписку о невыезде.

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