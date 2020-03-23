Верховный суд разъяснил, как делить имущество при разводе

Раздел совместно нажитого за годы супружеской жизни имущества - процедура весьма непростая. Что могут подтвердить тысячи находящихся в стадии распада семей. Тем более что, как утверждают ведущие юристы, единого "железного" правила такого дележа не существует. Это не так давно было продемонстрировано и в Верховном суде РФ, где пересматривалось одно интересное решение смоленских судов.

Раздел имущества при разводе должен происходить с учетом интересов детей. Поэтому поровну не всегда получается. Фото: inga / istockphoto

Ситуация, которую изучали в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, выглядела стандартной - супруги решили развестись, прожив в браке больше десяти лет. Правда, по имуществу договориться не смогли. И пришлось им делить его в суде.

Бывают случаи, когда суд может отступить от равенства долей, если есть серьезные основания

По мнению бывшей супруги, ей должно было достаться две трети из совместно нажитого. Ее аргумент - общий ребенок остается жить с ней. А экс-супруг вполне обойдется третью.

Существует некое общее правило, зафиксированное в законе, - все имущество супругов, которое нажито ими во время брака, считается совместным до тех пор, пока не доказано обратное.

Исключением из этого правила будет только личное имущество каждого из супругов. Все активы, купленные любым из супругов за время семейной жизни, по общему правилу так же делятся поровну. Действительно, существуют обстоятельства, при которых суд может отступить от деления поровну. Подобным "обстоятельством" могут оказаться дети. Ведь они после развода останутся жить либо с папой, либо с мамой. Других вариантов нет. Поэтому выглядит резонно, что тот родитель, с которым ребенок останется жить, может попросить при разделе имущества побольше.

Разделом имущества по иску занялся Промышленный районный суд Смоленска. Общего у разведенных было - две машины и участок земли. А еще супруги купили по ипотеке квартиру. За год до развода они выплатили кредит. А вот оформить жилье в общую долевую собственность со своими детьми еще не успели.

По мнению мужчины, участок и машины надо разделить поровну. По версии женщины, ей надо отдать больше, потому что именно с ней остаются жить двое несовершеннолетних детей - их общий сын и дочь женщины от предыдущего брака.

Районный суд выслушал стороны и решил, что все добро надо поделить пополам. Суд оставил бывшей жене автомобиль "Тойота", а муж получил "Maзду".

Также райсуд обязал супруга выплатить бывшей жене 60 000 рублей. Это была разница за превышение стоимости его доли в общем имуществе. Плюс к этому мужчина должен по вердикту суда ежемесячно перечислять алименты на ребенка в размере четверти своего заработка. По поводу же земельного участка суд постановил: признать за сторонами право общей долевой собственности на землю в равных долях.

С таким решением бывшая жена не согласилась. Женщина опротестовала его в Смоленском областном суде, где ее доводы были услышаны

Апелляция пришла к выводу, что в этом споре даме причитается все же две трети нажитого имущества. В обоснование подобного вывода областные судьи сослались на наличие "личных неприязненных отношений" между сторонами и необходимость отступить от принципа равенства долей супругов в общем имуществе ради интересов детей.

Еще одним важным основанием для областного суда стало то, что бывший муж не оформил на своего сына долю в их квартире, за которую они с женой выплатили кредит. Смоленский областной суд постановил, что весь участок должна забрать себе жена, а экс-супруг еще должен ей доплатить 176 666 рублей.

Теперь с таким разделом не согласился уже супруг. Он обжаловал решение своего областного суда в Верховном суде РФ.

Там спор изучили, и Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда заявила следующее.

Смоленский областной суд конкретно не объяс­нил - нарушал ли каким-нибудь образом отец права своего ребенка. И почему для соблюдения интересов несовершеннолетнего сына нужно присуждать его матери две трети от общего имущества. Еще апелляция признала отношения супругов "взаимно недоброжелательными". На этом основании областной суд решил уменьшить только долю мужа. Что было ошибочным решение, заметил Верховный суд.

Кроме того, Судебная коллегия по гражданским делам признала некорректной и ссылку на неоформление доли сына в квартире. Во-первых, жена тоже не стала это делать, во-вторых, спорная недвижимость не является предметом спора.

В итоге Верховный суд отменил решение Смоленского областного суда и оставил в силе решение районного суда. Подобное решение означает, что, по мнению высокой судебной инстанции, правильным было решение районных судей - разделить имущество поровну в конкретной данной ситуации.

Но это не "железное" правило. В действительности бывают случаи, когда суд может отступить от принципа равенства долей, найдя для этого серьезные основания. И им может оказаться учет прав ребенка. Как правило, суды "встают на сторону" неравного деления нажитого, если есть ребенок инвалид и он остается с одним из родителей, если у этого родителя маленький доход, если второй родитель ничем не помогает тому, с кем живет ребенок. Личности родителей тоже влияют на такое решение суда. Но надо учитывать: неравное деление совместно нажитого имущества - это право, но не обязанность суда.