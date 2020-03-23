Вильфанд: Повторения супертеплой зимы придется ждать не менее 20 лет

Повторение супертеплой зимы 2019-2020 годов в ближайшей перспективе, скорее всего, невозможно.

Об этом на онлайн-пресс-конференции сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Повторение тех погодных условий, которые сложились в сезон 2019-2020, представляется маловероятным в течение ближайших 20-30 лет. Даже несмотря на глобальное потепление", - уточнил синоптик. Поэтому, скорее всего, зима 2020-2021 годов будет более холодной.

Он напомнил, что в Москве средняя температура за зиму составила ноль градусов. Такого не было за весь 140-летний период метеорологических наблюдений.