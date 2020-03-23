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23.03.2020 12:52
Рубрика: Общество

Вильфанд: Повторения супертеплой зимы придется ждать не менее 20 лет

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Повторение супертеплой зимы 2019-2020 годов в ближайшей перспективе, скорее всего, невозможно.

Об этом на онлайн-пресс-конференции сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"Повторение тех погодных условий, которые сложились в сезон 2019-2020, представляется маловероятным в течение ближайших 20-30 лет. Даже несмотря на глобальное потепление", - уточнил синоптик. Поэтому, скорее всего, зима 2020-2021 годов будет более холодной.

Он напомнил, что в Москве средняя температура за зиму составила ноль градусов. Такого не было за весь 140-летний период метеорологических наблюдений.

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