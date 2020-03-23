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23.03.2020,  
11:56
Текст:  Алексей Иванов

Винтовку Мосина превратили в современный снайперский комплекс в Сирии

Фото: Qasioun News Agency/ youtube.com
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В сирийском Идлибе местные умельцы превратили винтовку Мосина в современный снайперский комплекс.

Соответствующую информацию в своем аккаунте в Twitter разметил независимый исследователь-любитель стрелкового вооружения, приложив и фотографии изделия.

Винтовка оснащена оптическим прицелом Bushnell DMR, глушителем, а ствол позаимствован у ПКМ. Для удобства стрельбы также предусмотрены сошки и приклад с регулируемой щекой. По подсчетам одного из пользователей, в сумме все это стоит порядка полутора тысяч долларов.

Отметим, что винтовке Мосина в нынешнем году исполняется 129 лет, однако это простое, надежное и эффективное оружие до сих пор используется в различных модификациях в некоторых странах. К примеру, осенью прошлого года Россия поставила винтовки Мосина образца 1944 года военным Центральноафриканской Республики.

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