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"ВКонтакте" запустил центр информации по коронавирусу. Зачем он нужен?

Текст:   Антон Благовещенский
23.03.2020,  
11:52
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соцсеть "ВКонтакте" объявила о запуске единого центра информации, посвященного коронавирусу, который реализован в виде мини-приложения.

Вот что умеет инфоцентр по коронавирусу:

- содержит номер единой горячей линии;

- рассказывает о том, что такое коронавирус и как он передается;

- сообщает, какие болезнь имеет симптомы, и что делать, если вы обнаружили их у себя;

- дает советы, как провести домашний карантин (играть в игры, учиться, смотреть видео);

- предлагает проверить свои знания, пройдя тест;

- содержит ссылки на официальные сообщества ответственных ведомств.

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Материалы, касающиеся защиты здоровья, распространения болезни и симптомов, основаны на рекомендациях Роспотребнадзора, Минздрава РФ и ВОЗ и регулярно обновляются, когда выясняется что-то новое.

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