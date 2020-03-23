"ВКонтакте" запустил центр информации по коронавирусу. Зачем он нужен?

Соцсеть "ВКонтакте" объявила о запуске единого центра информации, посвященного коронавирусу, который реализован в виде мини-приложения.

Вот что умеет инфоцентр по коронавирусу:

- содержит номер единой горячей линии;

- рассказывает о том, что такое коронавирус и как он передается;

- сообщает, какие болезнь имеет симптомы, и что делать, если вы обнаружили их у себя;

- дает советы, как провести домашний карантин (играть в игры, учиться, смотреть видео);

- предлагает проверить свои знания, пройдя тест;

- содержит ссылки на официальные сообщества ответственных ведомств.

Материалы, касающиеся защиты здоровья, распространения болезни и симптомов, основаны на рекомендациях Роспотребнадзора, Минздрава РФ и ВОЗ и регулярно обновляются, когда выясняется что-то новое.