Во Франции бездомные оказались в бедственном положении

Роже, француза неопределенного возраста, настолько он смазан невзгодами и годами, проведенными под открытым небом, иногда приходилось мне встречать в самом центре Парижа, в переулке неподалеку от площади Шатле. Расположившись на асфальте рядом с банкоматом и входом в небольшой супермаркет, он проводил там долгие часы, рассчитывая на людское милосердие. И оно время от времени давало о себе знать, когда в жестяную коробку, что перед ним, падали желтые, а порой и медно-никелевые монеты.

Как-то разговорились. В свое время он работал техником на пошивочной фабрике, а после ее закрытия оказался безработным. Сидел на пособии, стал выпивать, пошли скандалы в семье. Так лет семь тому назад оказался на улице. Притерпелся. Монетки, как сознался Роже, шли в основном на "пинар", по-нашему "бормотуху", а еду можно было получить на точках питания, что устраивали различные благотворительные ассоциации.

- Ну а сейчас? - спросил я, удивившись увидеть его на прежнем месте, когда на днях оказался в том районе - обезлюдевшем, как и прочие столичные районы, после введения жестких карантинных мер из-за эпидемии коронавируса.

- Хуже не придумаешь,- отвечает. - Народ сидит по домам, а значит, у меня в кармане пусто. Более того закрыты общественные туалеты, кафе, куда можно было забежать по необходимости. С едой тоже плохо. Париж превратился в какой-то фантом, а я и мне подобные в нем - словно зомби.

И, действительно, беспрецедентное и пугающее зрелище представляет собой нынешняя столица Франции. Улицы и площади почти без прохожих, лишь полицейские наряды и то тут, то там изредка SDF - "лица без определенного места жительства". По-нашему бомжи.

"Оставайтесь дома!" - призыв, обращенный властями к французам, для них полный абсурд. Они с удовольствием поступили бы так, но как это сделать тем, у кого нет по определению своего угла? Поэтому и требование ко всем отважившимся покинуть квартиру иметь при себе соответствующее письменное объяснение, а не то штраф (теперь полторы тысяч евро), бездомными воспринимается как издёвка.

Клодетт, также из числа "потерпевших жизненное кораблекрушение", но тем не менее, состряпала себе этот "сертификат". На куске картона написала: "Торжественно заявляю, что я, Клодетт, родившаяся 7/9/64, должна оставаться на улице днем и ночью, ибо никакого места жительства у меня нет. И это несмотря на то, что Макрон обещал найти жилище для меня и моих 200 тысяч товарищей".

Не знаю, какой была реакция стражей порядка на демарш Клодетт, но Роже и таких как он, в Париже пока не стали теребить. А вот в других городах, в частности в Лионе и Байонне, что на юго-западе Франции, бездомным ретивые ажаны выписали несколько штрафов. Судя по всему, для острастки, прекрасно понимая, что казна ни гроша от них не получит.

Обстановка угрожающая и, того гляди, эти отверженные в перспективе могут спровоцировать эпидемиологический коллапс. Это уже не говоря о нелегалах из стран Африки и Ближнего Востока, ютящихся в нескольких самостийных бидонвилях с их страшной антисанитарией, что разбросаны на северо-востоке Парижа.

Не на шутку встревожены ассоциации, которые из года в год пытаются облегчить их участь. "Коронавирус в первую очередь бьет по бездомным, а поэтому им, как и людям в возрасте, надо уделить приоритетное внимание", - убежден Флоран Геген, глава федерации, которая объединяет свыше 800 благотворительных структур разного толка. Но их возможности, и без того невеликие, в нынешних условиях, оказались серьезно подорваны: из-за боязни заразиться многие волонтеры отказываются от работы как с бездомными, так и незваными иностранцами, что обитают в палаточных трущобах.

Ну а как французские власти? В принципе они сознают риски, связанные с бесприютными. А их, отметим, могло стать еще больше, если бы Эмманюэль Макрон не продлил на два месяца "зимнее перемирие". Оно должно было закончиться 31 марта - срок, после которого владельцам недвижимости, как правило, разрешено выселять сильно задолжавших квартиросъемщиков, а их многие тысячи. Помимо этого Жюльен Денорманди, госсекретарь, отвечающий за вопросы жилья, на днях объявил о том, что в стране реквизируют две тысячи гостиничных номеров с тем, чтобы расселить бездомных, откроют центры для тех, кто уже инфицирован. В свою очередь парижская мэрия готова предоставить 14 школьных гимнастических залов под временные "ночлежки" в добавление к тем, что уже существуют. Однако, как считает Флоран Геген, все это "лишь капли в море".

В не менее бедственном положении находятся товарищи Роже по несчастью как в других городах Франции, так и прочих европейских странах. Тем более, что ситуация усугубляется очередным наплывом беженцев, как это произошло в Греции. Только на острове Самосе в лагере, рассчитанном на 600 человек, сейчас скопилось в 12 раз больше народа. Если до него доберется COVID-19, убеждены в островном отделении организации "Врачи без границ", это станет "настоящей катастрофой".