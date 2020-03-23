Новости

Мадридский торгово-развлекательный комплекс превратили в морг 21:49
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора 21:44
МВФ: Международную экономику ждет рецессия 21:44
Член МОК: Решение о переносе Олимпиады в Токио уже принято 21:42
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса 21:37
В Крыму временно закрыт Никитский ботанический сад 21:36
В Подмосковье появились торговые автоматы с гречкой и туалетной бумагой 21:21
Минск: МИД помог вернуться домой почти 3,5 тыс. белорусов 20:53
Вернувшихся из Британии дагестанских школьников отправили в карантин 20:45
Под Новгородом нашли останки советского летчика со странными погонами 20:30
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро 20:24
Евродепутат протестует против пандемии неонацизма в Латвии 20:21
В Петербурге введут упрощенный порядок госзакупок 20:18
Посольство выясняет ситуацию вокруг задержанной в Черногории россиянки 20:14
Министр ЖКХ Крыма освобожден от должности 19:55
Немецкие врачи выделили основные и второстепенные симптомы COVID-2019 19:37
На Украине ввели режим ЧС еще в трех областях 19:34
Археологи рассказали о "чуме", убившей жителей города Чатал-Хююк 19:28
Главный санитарный врач РФ ответит на вопросы в программе "Познер" 23 марта 19:25
Возгорание на берегу Чистого залива Москва-реки локализовано 19:23
Экс-мэр Керчи назначен гендиректором музея "Киммерия Волошина" 19:20
В тюрьмах США введены новые правила из-за вспышки короновируса 19:18
Нурмагомедов не знает, где пройдет его бой с Фергюсоном 19:09
Тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат 19:04
Роскомнадзор: YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе 19:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
23.03.2020 21:37
Рубрика: Общество

ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса

Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

- Пандемия нового коронавируса набирает обороты, зафиксировано свыше 300 тысяч случаев заболевания почти во всех странах мира, - цитирует гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса аккаунт организации в Twitter.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Хроника коронавируса: что произошло в России и мире 23 марта

По данным ВОЗ, если от первого зарегистрированного случая заражения до стотысячного прошло 67 дней, следующие 100 тысяч фактов заражения были зафиксированы за 11 дней, а еще 100 тысяч - всего за 4 дня.

Гебрейесус отметил, что все введенные жесткие ограничения в связи с коронавирусом должны замедлить распространение пандемии. Но у них есть и негативное последствие - дефицит защитных средств и материалов, из которых их производят.

Кроме того, глава ВОЗ предостерег от использования непроверенных лекарств от коронавируса.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

"Использование непроверенных средств без нужных доказательств может дать ложные надежды и причинить больше вреда, чем пользы, а также привести к нехватке необходимых лекарств для других болезней", - заявил Гебрейесус.

В качестве одного из следующих шагов в борьбе с пандемией COVID-19 ВОЗ намерена обратиться к руководителям стран "Большой двадцатки" - с тем, чтобы там увеличили производство индивидуальных средств защиты и не запрещали их экспорт.

Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
СК занялся проверкой фейковых и панических новостей про коронавирус
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
На Ставрополье на инфекциониста завели дело за нарушение самоизоляции
Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии