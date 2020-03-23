Врачи в Испании используют мусорные пакеты для защиты от COVID-19

Набирающая обороты эпидемия коронавируса в Европейском союзе поставила систему здравоохранения ряда стран-членов ЕС на грань коллапса. Как сообщает Bloomberg, в ряде госпиталей Испании доктора и медсестры вынуждены использовать мусорные пакеты в качестве меры по защите от инфекционного заболевания COVID-19.

Уточняется, что все запасы специализированной защитной одежды у испанского медперсонала быстро закончились после того, как местные больницы переполнили заболевшие коронавирусом. Теперь врачи и медсестры вынуждены импровизировать и прикреплять к себе одноразовые пластиковые пакеты для того, чтобы минимизировать риск собственного инфицирования.

Напомним, что на 22 марта в Европе зарегистрировано больше 140 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших COVID-19 насчитывается в Италии (53 578), Испании (24 926), Германии (21 463), Франции (14 459) и Швейцарии (6 077), сообщает Европейский центр по контролю и предотвращению заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control).