Ввод войск в Нью-Йорк в связи с коронавирусом сняли на видео

Подразделения армии США и национальной гвардии ввели в Нью-Йорк в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее Дональд Трамп подписал документ о развертывании Национальной гвардии Соединенных Штатов в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон. Вскоре после этого в Сети появились видеоролики, демонстрирующие ввод войск. По улицам Нью-Йорка проехали колонны, состоящие из автомобилей "Хамви" с прицепами и грузовиков.

По данным New York Post, инженерный корпус армии США планирует приспособить 10 000 гостиничных номеров, комнат в общежитиях и других подобных помещений для оказания медицинской помощи, поскольку число зараженных в городе продолжает расти.

Командующий инженерным корпусом генерал-лейтенант Тодд Симонайт не исключил, что для организации госпиталей будут использоваться и спортивные арены. По его словам, в короткий срок все занятые армией помещения будут превращены в "объекты, подобные отделениям интенсивной терапии".

Напомним, что ранее президент США объявил о введении в режима чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса.