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23.03.2020 14:35
Рубрика: Экономика

За подделку средств маркировки могут ввести уголовную ответственность

Текст: Екатерина Петрова
Минпромторг России разработал законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за подделку средств маркировки. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поправки в Уголовный кодекс РФ касаются разграничения ответственности за нарушение требований ‎в сфере маркировки товаров средствами идентификации.

Фото: iStock
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23 марта документ направлен на независимую антикоррупционную экспертизу, которая завершится 17 апреля 2020 года. На этом этапе также предусмотрено проведение публичных обсуждений текста законопроекта.

Так, за введение в оборот, покупку, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу товаров и лекарственных препаратов без маркировки в крупном размере для предпринимателей предусмотрены штрафы в размере от двукратной до десятикратной стоимости незаконно произведенных (приобретенных, хранимых, перевозимых) товаров. За использование поддельных средств идентификации ‎для маркировки товаров и лекарств предлагается ввести штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок от 3 до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок. За применение подделки средств идентификации ‎для маркировки табачной продукции бизнес оштрафуют на сумму от 300 до 500 рублей. Кроме того, предусмотрено лишение свободы - до 8 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг Законопроекты и комментарии

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