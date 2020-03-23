За подделку средств маркировки могут ввести уголовную ответственность

Поправки в Уголовный кодекс РФ касаются разграничения ответственности за нарушение требований ‎в сфере маркировки товаров средствами идентификации.

23 марта документ направлен на независимую антикоррупционную экспертизу, которая завершится 17 апреля 2020 года. На этом этапе также предусмотрено проведение публичных обсуждений текста законопроекта.

Так, за введение в оборот, покупку, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу товаров и лекарственных препаратов без маркировки в крупном размере для предпринимателей предусмотрены штрафы в размере от двукратной до десятикратной стоимости незаконно произведенных (приобретенных, хранимых, перевозимых) товаров. За использование поддельных средств идентификации ‎для маркировки товаров и лекарств предлагается ввести штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок от 3 до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок. За применение подделки средств идентификации ‎для маркировки табачной продукции бизнес оштрафуют на сумму от 300 до 500 рублей. Кроме того, предусмотрено лишение свободы - до 8 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.