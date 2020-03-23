Заключенным разрешат переводиться в колонии ближе к дому

В Совет Федерации поступили поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, позволяющие тюремному ведомству переводить осужденных по их просьбе в колонии ближе к дому.

Соответствующий закон Госдума приняла в трех чтениях, теперь слово за сенаторами. В принципе, и сейчас осужденные к лишению свободы нередко отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах региона, в котором они проживали или были осуждены.

Закон закрепляет, что перевод по родственным причинам будет возможен только один раз за срок

Как пояснил председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законом вводится возможность направления осужденного в исправительное учреждение или исправительный центр в тот регион, где живет один из близких родственников осужденного.

Например, мужчина жил в Самаре, преступление совершил в Оренбурге. Сегодня по закону его могут отправить либо в Самарскую область, либо оставить в Оренбурге. Если и там, и там в колониях по каким-то причинам не будет мест для человека, его могут направить в какой-то регион, закрепленный за Оренбургской областью. Но если, допустим, у человека взрослые дети живут в Нижнем Новгороде, шансов попасть в колонию того региона у него не было. Но после принятия закона такая возможность у осужденного появится.

Перевести же заключенного из одного учреждения в другое можно только в случае болезни либо для обеспечения личной безопасности, а также при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения. Такого основания, как "желания человека оказаться ближе к семье", правилами пока не предусмотрено. Важно, чтобы у осужденного сохранялись положительные социальные связи на воле: то есть семья, друзья и т.п. Это поможет ему после освобождения вернуться к нормальной жизни, а не к криминальным дружкам. После принятия поправок ФСИН получит право переводить осужденного ближе к дому по его заявлению или заявлению близкого родственника.