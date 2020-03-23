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23.03.2020 11:23
Рубрика: В мире

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Текст: Юрий Когалов

Застрявшая на Доминикане пара украинцев попросила президента страны Владимира Зеленского вернуть их домой. Свое обращение они опубликовали в соцсетях.

По их словам, на Доминикане в настоящее время находятся 129 украинцев, в том числе дети. И они не имеют ни малейшего представления, как вернуться на родину. В стране действует режим ЧС, закрыты границы, принимаются только самолеты, которые должны эвакуировать иностранцев.

Фото: REUTERS/Oleh Tereshchenko
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Авторы обращения отметили, что после прихода к власти Зеленский обещал, что все госимущество Украины станет доступным для общественности. "Выполните это обещание, дайте нам адекватную сумму для полета, и мы готовы лететь домой", - заявил молодой человек. "Если вы не можете найти рейс или чартерный самолет, отправьте за нами свой самолет", - добавил он.

При этом он припомнил, что за туристами, застрявшими в Вене, всего в двухчасовой доступности от Львова, летал как раз президентский борт.

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