Футболист сообщил о нехватке туалетной бумаги и мяса в магазинах Англии

Украинский полузащитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что крайне тяжело переносит карантин.

"Свободного времени столько много, что я уже скоро завою в этих четырёх стенах. Конечно, поддерживаю форму, насколько могу. Сегодня гулял в парке, два раза в неделю стараюсь выходить прогуливаться или сходить в супермаркет. Слава Богу, с моими близкими и моим окружением все в порядке. Но есть знакомые, симптомы которых пугают. Хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем людям: соблюдайте правила карантина", - сказал Зинченко, чьи слова приводит footballua.tv.

Полузащитник сборной Украины поведал и о дефицитных товарах, которых нет в магазинах.

"Сколько ни хожу в супермаркет, действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно заказывать онлайн, но тогда придется ждать восемь дней. К счастью, "Манчестер Сити" заботится обо всех игроках и персонале. Не успеваю я открыть глаза, как у меня личное сообщение от доктора: как самочувствие у меня, у моих родных и близких. Плюс, мне привозят еду шесть дней в неделю и буквально завтра привезут все оборудование для поддержания формы", - отметил он.

Зинченко посетовал на то, что никто не может точно сказать, когда возобновится сезон, прерванный из-за коронавируса.

"Никто не владеет информацией, когда может возобновиться чемпионат. Если говорить об Англии, то они немного медленнее реагируют на все это. Буквально с завтрашнего дня только вводится карантин. Как по мне, это нужно было делать раньше. Буду лукавить, если я скажу, что это чемпионат Англии и мы должны доиграть, потому что есть все шансы побороться за чемпионство. Но надо смотреть правде в глаза: "Ливерпуль" действительно заслуживает стать чемпионом в этом сезоне", - подчеркнул игрок.