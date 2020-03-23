Звезды споют песни Аллы Пугачевой онлайн

"Гоголь-Центр" объявил о том, что запускает проект "Гоголь-Online". В рамках проекта покажут архивные спектакли театра, интервью с актерами, концерты, постановки зарубежных коллег и квартирники.

"Будем стараться регулярно развлекать вас на всех наших интернет-площадках: YouTube, Instagram, Facebook и на сайте Gogolcenter.com", - сообщила пресс-служба "Гоголь-Центра".

Для первой трансляции выбран знаменитый - концерт-посвящение Алле Пугачевой "НАША АЛЛА". Его можно будет посмотреть онлайн 25 марта в 20:00.

В Сеть выложат запись первого концерта - того самого, который смотрела сама Алла Борисовна. Manizha, Антон Севидов, Sirotkin, группа "Звери", Юлия Пересильд, Павел Акимкин и актеры "Гоголь-Центра" споют любимые зрителями песни Пугачевой.