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23.03.2020 12:41
Рубрика: Культура

Звезды споют песни Аллы Пугачевой онлайн

Текст: Сусанна Альперина

"Гоголь-Центр" объявил о том, что запускает проект "Гоголь-Online". В рамках проекта покажут архивные спектакли театра, интервью с актерами, концерты, постановки зарубежных коллег и квартирники.

Фото: Рудольф Алфимов/ РИА Новости
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"Будем стараться регулярно развлекать вас на всех наших интернет-площадках: YouTube, Instagram, Facebook и на сайте Gogolcenter.com", - сообщила пресс-служба "Гоголь-Центра".

Для первой трансляции выбран знаменитый - концерт-посвящение Алле Пугачевой "НАША АЛЛА". Его можно будет посмотреть онлайн 25 марта в 20:00.

В Сеть выложат запись первого концерта - того самого, который смотрела сама Алла Борисовна. Manizha, Антон Севидов, Sirotkin, группа "Звери", Юлия Пересильд, Павел Акимкин и актеры "Гоголь-Центра" споют любимые зрителями песни Пугачевой.

Культура Музыка Поп-музыка Персона: Алла Пугачева

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