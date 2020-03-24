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24.03.2020 12:20
Рубрика: Общество
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10 советов по онлайн-обучению

Текст: Елена Кухтенкова
Как сделать так, чтобы онлайн-уроки для студентов проходили четко и конструктивно, как подготовить рабочее место и подобрать правильный фон для веб-конференции? Советы по организации полноценного образовательного процесса в режиме онлайн дает заведующая лабораторией инновационных средств обучения русскому языку Института Пушкина, эксперт по цифровым технологиям в образовании Мария Лебедева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

1. План действий

Организуя общение в веб-пространстве, рекомендуется задать себе четкий вопрос: "Что мне нужно делать с моими студентами?" Поддерживать общение с ними, размещать материалы для самостоятельного изучения, получать от них вопросы или домашние задания для проверки? Или вам нужно проводить уроки в прямом эфире? Нужно составить список конкретных задач и уже по ним действовать.

Фото: EPA
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2. Выбор веб-платформы для видеоконференций

Большую часть необходимых для преподавателя функций выполняет связка из двух инструментов: это платформа для видеоконференций и LMS - платформа для организации дистанционного обучения.

Примеров масса, их можно легко найти в интернете по запросам "платформа для видеоконференций", или "для проведения вебинаров".

Самые востребованные сейчас - Zoom, Adobe Сonnect, Webinar, Google Meet, Microsoft Teams и др. Среди LMS можно назвать Moodle, Canvas, EdX, iSpring, но для преподавателей, которые сами организуют обучение, я бы рекомендовала Google Classroom.

Можно также оттолкнуться от того, какие платформы знакомы вашим ученикам. В таком случае, они смогут помочь вам разобраться с технологией. Например, школьники часто общаются друг с другом в приложениях для стриминга, например, Discord - и этот сервис вполне можно использовать, чтобы проводить онлайн-урок с голосовым общением и демонстрацией экрана.

Важная рекомендация: обязательно предусмотрите запасной вариант на случай, если платформа, на которой вы работаете, не выдержит наплыва участников, что в последнее время случается со многими платформами.

Запасным аэродромом может служить другая вебинарная платформа или привычный Skype, который вполне подходит, чтобы быстро собрать студентов.

3. Прорепетируйте онлайн-урок

Выбранную платформу стоит сначала протестировать в рабочем режиме с коллегами, друзьями или родными: включить, понажимать на разные кнопки, понять, что получается, что не получается и почему.

4. Рабочее место

Рабочее место не должно быть заваленным посторонними вещами. А фон его должен быть нейтральным, чтобы было как можно меньше отвлекающих факторов для студентов, освещение - хорошим, одежда удобной, но официальной, а кресло комфортным. "И обязательно имейте рядом с собой воду, потому что нагрузка на связки онлайн-преподавателя очень большая", - цитирует эксперта пресс-служба вуза.

Фото: iStock
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5. Рабочий стол

На компьютере должно быть достаточно места для установки необходимых программ и максимально качественное интернет-соединение. Начиная онлайн-занятие, нужно остановить все загрузки, закрыть закладки, попросить домашних не смотреть ролики на YouTube и ничего не скачивать, потому что возрастает нагрузка на канал и соединение может прерываться.

6. Берите готовые материалы

Необязательно делать презентации для каждого своего занятия, можно брать готовые материалы с открытых образовательных ресурсов.

7. Студенты

Нужно заранее связаться со студентами, узнать, как у них дела, как они себя чувствуют и какие у них есть технические возможности. Это тоже повлияет на выбор инструментов: если мы понимаем, что студенты будут заходить с телефона, значит, нужно выбрать платформы, которые будут хорошо работать именно с телефона.

Попросите студентов заранее установить программы, которые будут нужны для занятий. При первой онлайн-встрече выделите, может быть, половину занятия, не на изучение нового материала, а на то, чтобы студенты осмотрелись, хорошо почувствовали себя в новой среде.

8. Правила и границы

По мнению специалиста, во время онлайн-урока может быть много отвлекающих факторов, поэтому нужны правила, чтобы группа могла эффективно взаимодействовать. Попросите студентов отключить уведомления на телефонах, положить телефоны экраном вниз, закрыть все сторонние вкладки, чтобы они не отвлекались.

Фото: iStock
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9. Самостоятельные занятия

Во-первых, если есть такая возможность, стоит перестроить расписание занятий в онлайн-режиме. Один час очного урока не равен одному часу онлайн-занятия; более продуктивно сократить количество контактных часов и выделить больше времени на самостоятельную работу студентов в удобное для них время и в удобном для них темпе.

10. Физкульт-минутка

Мария Лебедева уверена: во время онлайн-занятий важно как можно чаще менять виды деятельности и делать перерывы: размяться, налить себе чаю и отвлечься от экрана. Такие перерывы можно делать прямо во время занятия, не отрываясь при этом от хода урока: можно дать студентам задание что-то нарисовать, со школьниками - провести разминку.

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