Адвокатам рекомендовали просить об освобождении из СИЗО пожилых обвиняемых

Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко рекомендует всем российским адвокатским палатам разместить обращение к защитникам в своих регионах с предложением ходатайствовать об освобождении из СИЗО пожилых обвиняемых в связи с коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФПА.

Как уточняет ТАСС, ранее с таким обращением выступила Адвокатская палата Москвы. Юрий Пилипенко назвал эту инициативу чрезвычайно своевременной и дельной.

"Именно поэтому мы в Федеральной палате адвокатов сочли ее подлежащей масштабированию на всю страну, - подчеркнул он. - Мы обратились во все адвокатские палаты с просьбой донести эту идею до всех адвокатов, рекомендовав им незамедлительно подавать ходатайства об изменении их доверителям меры пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО со ссылкой в числе прочих доводов на необходимость предотвратить распространение коронавирусной инфекции".

По словам вице-президента ФПА РФ Генри Резника, безусловным приоритетом должны быть здоровье и жизнь людей, содержащихся в СИЗО. По его мнению, аргумент заботы о здоровье становится особенно веским применительно к тем, кто обвиняется в совершении преступлений ненасильственного характера, например экономических преступлений.