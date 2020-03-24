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24.03.2020 18:07
Рубрика: Происшествия

Адвокаты предлагают разгрузить СИЗО

Текст: Владислав Куликов
Федеральная палата адвокатов предложила всем региональным палатам адвокатов России рассмотреть пример московских коллег: они в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией предлагают адвокатам подавать ходатайства об освобождении своих граждан из СИЗО.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

По мнению представителей адвокатуры, сейчас надо активно настаивать на изменении меры пресечения для пожилых лиц, а также страдающих хроническими заболеваниями.

"Обстоятельства, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и носящие характер форс-мажора, рекомендуется использовать в качестве самостоятельных доводов, в дополнение ко всем иным доводам, обращая внимание лиц, в производстве которых находится дело, на необходимость незамедлительного разрешения процессуального обращения", - полагают в Адвокатской палате Москвы.

Подготовлена и типовая жалоба, в которой приводятся аргументы, почему гражданина надо освободить из СИЗО и перевести под домашний арест.

Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко обратился к адвокатскому сообществу в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией. Он призвал коллег в сложной ситуации продолжать исполнение публичных функций, возложенных на адвокатуру как институт гражданского общества и соотправителя правосудия.

"Распространение коронавируса, которое приобрело характер пандемии, и беспрецедентные меры, принимаемые для того, чтобы не допустить усугубления ситуации, вносят существенные коррективы в деятельность правоохранительных и судебных органов и, соответственно, в деятельность адвокатуры", - заявил Юрий Пилипенко.

Напомним, суды на время карантина ввели серьезные ограничения: рассматриваются только неотложные дела, прием граждан прекращен, документы принимаются в электронном режиме или по почте. Но все-таки совсем правовая жизнь не остановлена, и потребность в защите прав граждан остается.

Федеральная палата адвокатов РФ и все региональные палаты продолжают выполнять возложенные на них законом обязанности.

В свою очередь, в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что ведомством организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемической ситуацией в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

Во всех учреждениях тюремного ведомства организованы медицинские посты для выявления больных с респираторными симптомами. На всех объектах уголовно-исполнительной системы, в том числе в приемных, сборных отделениях, столовых, автотранспорте, камерах, отрядах и т.д., проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных специальных средств и бактерицидных облучателей (рециркуляторов). Медицинские работники увеличивают количество покамерных обходов и осмотров всех содержащихся в СИЗО и колониях граждан. Усилен мониторинг за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

В колониях и СИЗО приостановлено до особого указания предоставление длительных и краткосрочных свиданий.

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