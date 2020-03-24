"Аэрофлот" прекращает рейсы на Кубу, Вьетнам и Таиланд

"Аэрофлот" прекращает полеты на Кубу, Вьетнам и Таиланд с 29 марта. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании. Полеты по этим направлениям будут закрыты до конца апреля.

Авиакомпания продолжает выполнять рейсы из Москвы в следующие столицы европейских стран: Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Женеву (Швейцария), Париж (Франция).

Выполнение полетов продолжится и по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва.