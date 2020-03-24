Александр Жаров возглавил холдинг "Газпром-Медиа"

Холдинг "Газпром-Медиа" некоторое время с начала года был без руководителя в связи с переходом его бывшего главы Дмитрия Чернышенко на повышение. Чернышенко возглавлял организацию с 2015 года, а 21 января он был назначен на должность вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.

Утечка в СМИ о том, что "Газпром-Медиа" возглавит Александр Жаров случилась на прошлой неделе, но в холдинге информацию никто не подтверждал. И вот теперь официально объявлено, что Совет директоров АО "Газпром-Медиа Холдинг" назначил Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года сроком на три года.

До этого он восемь лет возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Нынешнее назначение более, чем своевременно, поскольку роль медиа в современных условиях стремительно растет и кардинально преображается.

Это подчеркнул, комментируя данное назначение, председатель Совета директоров АО "Газпром-Медиа Холдинг", председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер : "Традиционные медиа проходят этап стремительных изменений под влиянием новых технологий и усиливающейся конкуренции. Наша задача - укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях. Масштабная цифровая трансформация и использование потенциала "большого Газпрома" должны стать важнейшими факторами успеха. Опыт Александра Александровича Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, призваны успешно решить поставленные задачи".

"Очень благодарен акционерам и Совету директоров "Газпром-медиа" за оказанное доверие. Готов применить все свои знания и опыт во благо компании. Внимательно слежу за деятельностью творческих команд, входящих в холдинг, и отдаю должное их высокому профессионализму. Могу заверить, что буду всегда придерживаться принципов взаимного уважения и открытости в управлении холдингом и его структурами", - прокомментировал Александр Жаров свое назначение.

Биография Александра Жарова:

Родился 11 августа 1964 года в Челябинске. В 1987 году закончил Челябинский государственный медицинский университет. С 1987 по 1996 годы работал по специальности.

В 1998-1999 году - советник председателя правления РИА "Вести".

С 1999 по 2004 год - пресс-секретарь Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В январе 2004 года защитил кандидатскую диссертацию на тему "Пропаганда здорового образа жизни".

В 2004-2006 году - помощник, а затем пресс-секретарь председателя правительства России Михаила Фрадкова.

В 2006 году закончил Российскую академию госслужбы при Президенте РФ, юридический факультет.

С 2006 по 2007 год работал заместителем генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"

В 2007-2008 году - директор Департамента пресс-службы, информации и протокола Правительства РФ.

В 2008 году назначен заместителем Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина от 3 мая 2012 года №702-р А.А. Жаров назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Награжден орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Александра Невского.

Владеет английским и французским языками.

Женат, имеет шестерых детей.