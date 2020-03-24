Антонов призвал HRW не дезинформировать о ситуации с коронавирусом в РФ

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинфомировать своих читателей о борьбе с коронавирусом в России.

Дипломат подчеркнул, что принятые своевременно меры позволили России противостоять новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно "избегает критиковать", пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление посольства в Facebook. Антонов подчеркнул важность объединенных усилий международного сообщества и поддержки, отметив, что главное сейчас - спасение человеческих жизней.

Ранее Кеннет Рот написал в своем Twitter, что российские власти ничего не предпринимают, чтобы предотвратить "скупание богатыми русскими аппаратов ИВЛ".

Напомним, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Из КНР вирус распространился в другие страны. По последним данным, в мире заболели более 330 тысяч человек, скончались - 14,5 тысячи.

В России сейчас зарегистрировано 438 случаев заражения новым коронавирусом, 17 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.