Аргентина предложила Британии помощь на спорных Фолклендских островах

Жест примирения на фоне пандемии коронавируса - так СМИ пишут об инициативе правительства Аргентины, неожиданно предложившей помощь британцам на Фолклендах, которые в 1982 году стали причиной 72-дневной войны между двумя странами, стоившей жизни 649 аргентинцам и 255 подданным альбиона, и остаются яблоком раздора до сих пор.

В Буэнос-Айресе заявили, что готовы отправить продукты и лекарства для почти 3000 жителей архипелага в Южной Атлантике (аргентинцы называют его Мальвинскими островами), а также при необходимости забрать на лечение пациентов с COVID-19. Это подтвердил госсекретарь по делам региона Даниэль Филмус. которого цитирует Spiegel Online.

"В такой тяжелый момент солидарность - верный путь, который поможет выйти из ситуации, в которую нас завел коронавирус", - заявил чиновник.

Напомним, что в 2013 году почти все жители островов на референдуме высказались за сохранение их статуса в качестве Британской заморской территории, с которым Аргентина не согласна.