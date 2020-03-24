Армию Туниса привлекли к обеспечению карантина из-за COVID-19

В Тунисе вооруженным силам переданы функции контроля за соблюдением карантина. Такое заявление сделал глава государства Каис Саид.

"Президент республики, будучи главнокомандующим вооруженными силами, приказал армии поддерживать усилия по обеспечению безопасности граждан и сохранению общественного карантина", - цитирует Sky News Arabia официального представителя службы коммуникации и СМИ Туниса Рейма Кассема.

В свою очередь премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что государство выделит пакет помощи в размере 2,5 миллиарда динаров (850 миллионов долларов - прим. "РГ") отдельным учреждениям и частным лицам в целях противодействия коронавирусу, сообщает Reuters. Меры правительства по поддержке экономики включают в себя также приостановку сбора налогов с малых и средних предприятий, материальные дотации малоимущим семьям, для работников с низким доходом отложены выплаты по кредитам.

Напомним, что в пятницу президент Туниса Каис Саид объявил о введении карантина в стране. По сообщениям тунисских властей, было выявлено 89 случаев заражения коронавирусом, из них 54 человека "привезли" вирус из-за границы.