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24.03.2020 09:54
Рубрика: В мире

Ассанж просит освободить его с связи с угрозой коронавируса

Текст: Юрий Когалов

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж просит освободить его из тюрьмы в связи с угрозой заразиться коронавирусом нового типа. Как пишет El Mundo, адвокаты официально подадут такой запрос в Вестминстерский суд, где рассматривается дело об экстрадиции австралийца, в ближайшую среду.

Фото: REUTERS/Andrew Winning
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Сторона защиты отмечает, что британские власти уже освободили около 300 человек из-под стражи в миграционных центрах, чтоб снизить риск инфицирования. Местные правозащитные организации требуют отпустить также заключенных, чтобы "обуздать распространение вируса и свести к минимуму количество смертей в тюрьмах". Речь идет, естественно, о тех, кто получил небольшой срок и не представляет опасности для общества (аналогичные инициативы предпринимаются и в других европейских странах).

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа начались с феврали и в связи нынешней медицинской ситуацией завершатся не раньше мая. Если запрос о выдаче, поданный США, будет удовлетворен, правозащитнику может грозить до 175 лет тюрьмы за публикацию американских секретных документов.

В настоящее время Ассанж содержится в британской тюрьме Белмарш вместе с еще 800 заключенными. Еще до начала процесса врачи обратили внимание на тяжелое состояние его здоровья, медики опасаются, что основатель Wikileaks может не дожить до вынесения приговора.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19 Джулиан Ассанж: история борьбы

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