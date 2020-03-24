Овен

Вам сложно выбирать из нескольких вариантов. Но это придется делать.

Телец

Своими капризами вы можете замучить самых терпеливых и оптимистичных компаньонов.

Близнецы

Переоценкой жизненных ценностей стоит заняться, если в жизни вас слишком многое не устраивает.

Рак

Если что-то получается не слишком красиво, то вы легко найдете тех, кто поработает вместо вас.

Лев

Случайно услышанная информация натолкнет на выводы, благодаря которым вы сможете изменить жизнь к лучшему.

Дева

Позаботьтесь о том, чтобы вас окружали позитивно настроенные люди и общение окажется и полезным и приятным.

Весы

Ситуация будет складываться не так, как хотелось, что огорчит тех, кто привык доводить все до совершенства.

Скорпион

Вам будет везти на приятных собеседников, но только при условии, что вы не станете навязывать им свой образ мыслей.

Стрелец

Вы стойко перенесете нападки окружающих. Попробуйте сменить привычную обстановку, не уезжая далеко от дома.

Козерог

Вам хватит ума и терпения просчитывать развитие ситуации, и это позволит вам мастерски избежать неприятных ситуаций.

Водолей

Вам предстоит немало открытий, поэтому попытайтесь свежим взглядом посмотреть на возможности.

Рыбы

Вы сможете найти для себя пользу там, где остальные могут остаться ни с чем.