Банкам предстоит отключить режим рециркуляции у тысяч банкоматов, чтобы разорвать замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.

Такие рекомендации за подписью первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой получили все кредитные организации. Это не означает каких-либо ограничений на выдачу наличных, но банкоматы-ресайклеры будут работать только на выдачу или только на прием наличных. Таким образом, все банкоматы будут выдавать только "чистые" деньги.

Всего за российскими банками числится 195 тысяч банкоматов, из них в режиме рециркуляции работают около 25%. Банк России рекомендовал банкам перед выдачей клиентам наличных или загрузкой их в банкоматы и терминалы выдержать денежные знаки в течение как минимум трех-четырех дней - именно такой срок составляет продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе.

"Банк России по нашим стандартным процедурам выдерживает банкноты до 14 дней, - сказал в видеообращении заместитель директора Департамента наличного денежного обращения Центрального банка Владимир Демиденко. - Таким образом, мы выдаем кредитным организациям чистые банкноты. Теперь важно, чтобы и банки соблюдали все необходимые меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов".

Технически банкоматы-ресайклеры могут быть переведены в режим разорванного оборота наличности, когда принятые деньги не будут переданы обратно клиентам, а будут инкассироваться, объясняет директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин (у "Открытия" больше половины банкоматов - ресайклеры). "Отключение режима рециркуляции никак не влияет на работоспособность банкомата, - подчеркнул он. - Но смена режима работы потребует значительного времени и создаст дополнительную нагрузку на инкассационные службы и кассы пересчета".

Банкоматы будут выдавать "чистые" деньги, прошедшие карантин или в банках, или в учреждениях Банка России. Вирус, если он был на банкнотах, погибнет за три-четыре дня

"Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов. В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов, и они будут работать как обычные, - сообщили "Российской газете" в Сбербанке. - Клиенты не почувствуют разницы".

В сетях некоторых банков устройств с функцией ресайклинга немного. Так, у Московского кредитного банка (МКБ) их менее 2,5% из более 8 тысяч банкоматов. В кассеты устройств загружаются исключительно денежные средства, полученные в Банке России, где они были выдержаны более 14 дней после их получения из оборота, сообщает МКБ.

Сбербанк и другие банки подчеркивают, что не собираются вводить ограничения на снятие клиентами наличных. "Мы не ожидаем паники среди наших клиентов и не наблюдаем ажиотажа ни на снятие, ни на внесение наличных, - говорит Дынин. - Денежных средств в нашей банкоматной сети достаточно, чтобы полностью обеспечить спрос населения на наличность".

Напротив, тревога из-за пандемии может подстегнуть и без того быстрый процесс вытеснения наличных из оборота. Банк России и банки рекомендуют на время пандемии больше пользоваться безналичными и бесконтактными способами оплаты и соблюдать меры разумной гигиены при обращении с наличными и банковским оборудованием. За прошлый год в России совершено свыше 3 млрд операций по снятию наличных из банкоматов на 28,6 трлн рублей.