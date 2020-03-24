Британия продлит визы тем, кто не может уехать из-за коронавируса

Великобритания в связи с пандемией решила продлить до 31 мая визы иностранным гражданам, которые не могут покинуть Соединенное Королевство до истечения срока действия виз. Об этом в своем в Telegram-канале сообщило посольство Великобритании в Москве.

Причинами продления визы может быть отсутствие возможности вернуться в свою страну из-за прекращения авиасообщения или закрытия границ, а также необходимость самоизоляции в Великобритании.

Подобная мера относится только к тем иностранным гражданам, чья виза закончилась после 24 января 2020 года. Чтобы ее продлить, необходимо связаться с визовой и иммиграционной службой Великобритании по электронной почте.