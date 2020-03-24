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24.03.2020 13:34
Рубрика: Экономика

ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции

Текст: Игорь Зубков
Банкоматы с функцией рециркуляции продолжат работать как традиционные: только на выдачу или только на прием наличных, банкам следует отключить лишь сам режим рециркуляции, пояснил Банк России. Ранее он рекомендовал банкам ограничить обычный режим работы таких банкоматов.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Это необходимо, чтобы разорвать замкнутый цикл обращения наличных в таких банкоматах: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке. Банк России рекомендовал перед выдачей клиентам наличных или загрузкой их в банкоматы и терминалы выдержать денежные знаки в течение как минимум трех-четырех дней - именно такой срок составляет продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе, в том числе на банкнотах.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Традиционных банкоматов, работающих только на выдачу или только на прием наличных (около 75% все сети банкоматов), рекомендации не касаются, подчеркивает Банк России.

Технически банкоматы-ресайклеры могут быть переведены в режим разорванного оборота наличности, когда принятые деньги не будут переданы обратно клиентам, а будут инкассироваться, объясняет директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин. "Отключение режима рециркуляции никак не влияет на работоспособность банкомата, - подчеркнул он. - Но смена режима работы потребует значительного времени и создаст дополнительную нагрузку на инкассационные службы и кассы пересчета".

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