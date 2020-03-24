ЦБ рекомендовал кредиторам реструктурировать кредиты МСП и самозанятым

Речь идет о возможной реструктуризации кредитов. Одновременно с этим рекомендуется не начислять заемщику неустойку за ненадлежащее исполнение договора кредита или займа.

Соответствующие письма регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам. Упомянутые меры помогут поддержать представителей малого и среднего бизнеса, попавших в сложную ситуацию, и будут содействовать сохранению их способности обслуживать свои обязательства в будущем, уточняется в сообщении Банка России.

Одновременно ЦБ предоставил банкам возможность до 30 сентября 2020 года не увеличивать резервы на возможные потери по ссудам предприятиям малого и среднего бизнеса, если финансовое положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы могут не увеличивать резервы по задолженности, просроченной после 1 февраля 2020 года, а также по реструктурированным в аналогичных обстоятельствах займам. Регулятор разрешил не признавать их таковыми при формировании резервов на возможные потери.