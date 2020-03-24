Число заказов продуктов питания в интернете выросло вчетверо

Россияне в четыре раза чаще стали заказывать на дом продукты питания по интернету. Об этом заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

На увеличении онлайн-заказов сказался перевод многих сотрудников на удаленную работу. "На предыдущую неделю пришелся огромный объем заказов. Мы видим колоссальное увеличение заказов продуктов питания. Они повысились кратно, в четыре раза", - сказал Соколов.

Кроме заказов по интернету продуктов питания вырос спрос на бытовую технику и электронику. К примеру, спрос на ноутбуки увеличился вдвое. Также пользуются популярностью различные аксессуары для работы на дому, включая компьютерные клавиатуры и мыши.

Фиксируют специалисты и увеличение числа онлайн-заказов на товары для малышей - детское питание, подгузники.

"Другие товарные категории чувствуют себя обычно, наблюдается примерно тот же спрос, что и был", - сказал Артем Соколов.

По его словам, россияне также проявляются активный интерес к покупке лекарств и алкоголя. Однако пока продажа этих товаров по интернету запрещена.

По итогам 2019 года объем рынка интернет-маркетинга (ecom) составил 2 триллиона 91 миллиард 848 миллионов рублей. По словам Соколова, это рекордный показатель. Одним из импульсов к развитию рынка стало увеличение скорости доставки.

Сегодня на продажи товаров в интернете приходится 6% от общего объема продаж в розницу. В планах - увеличить долю онлайн-торговли до 10-15%.