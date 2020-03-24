Что потеряли закрытые на карантин театры и зрители

Как жить театрам, если зрители самоизолируются? Как репетировать артистам на удаленном доступе? А затраты на гастроли, контракты, декорации - как их окупить? Мыслями о том, как быть, поделились гендиректор "Золотой маски" Мария Ревякина, гендиректор столичного Театра мюзикла Александр Новиков и директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Вахтанговцы на карантине

Кирилл Крок: Ситуация с коронавирусом сильно ударила по театрам. Федеральные и муниципальные, конечно, получают финансовую поддержку от государства, но эти средства покрывают лишь малую часть расходов. Предполагается, что остальные средства, необходимые для содержания театра и выплаты зарплаты, мы заработаем сами. Но если театр закрывается, убытки колоссальные. Даже сейчас, в короткий пока что период карантина с 17 марта по 10 апреля, мы вынуждены были отменить 109 спектаклей. Зрителям надо вернуть порядка 50 миллионов рублей, что мы, конечно, сделаем в полном объеме. А дальше летний сезон, когда интерес к театру и без того традиционно снижается. Обычно уже в начале мая мы начинаем испытывать некоторые трудности с продажей билетов. Теперь же ситуация может стать критической.

Как это ударит по бюджету театра?

Кирилл Крок: Конкретный пример: в зарплате каждого работника примерно половина - это деньги, которые театр заработал. Мы подсчитали, что наших резервов хватит на два месяца плюс отпускные.

Сейчас уходите в интернет?

Кирилл Крок: Да, как и все другие театры. Организуем интернет-трансляции спектаклей, продолжаем встречи с вахтанговцами в режиме онлайн на нашем сайте. Но театр - это искусство, которое здесь и сейчас. Эмоции, чувства и энергетику, которые передаются от артиста к зрителю, не в состоянии заменить никакая интернет-трансляция. Можно ли заработать на этом? Нет! Один просмотр - 400 рублей. Из этих денег мы платим 20 процентов НДС, по 10-15 процентов провайдеру и тем, кто реализует билеты. Так что это не ради денег, а ради людей, которые любят театр и хотят не сидеть дома бессмысленно.

Когда театры смогут вернуться к нормальной жизни?

Кирилл Крок: В этом я пессимист. Дай бог, чтобы к сентябрю люди снова стали ходить в театры. Я уже не говорю о том, чтобы у людей хватило денег на билет. Коронавирус уже бьет по малому и среднему бизнесу, многие остаются без зарплаты и даже работы. С этим предстоит столкнуться всей культурной отрасли страны. И надо будет очень постараться, чтобы вернуть интерес к театру.

Если не будет помощи от правительства, от государства, от города, то все театры, особенно коммерческие, закроются

"Золотая маска" в обстоятельствах

Мария Ревякина: Программа "Золотой маски" в связи с происходящим перенесена, о чем мы сразу сообщили на сайте фестиваля. И показы спектаклей, и вручение премий пройдут в другое время. Когда именно, сказать пока невозможно: до апреля, как бы не до мая, мы закрыты.

Что касается экономической стороны дела, то сейчас возвраты билетов по Театру Наций составляют 52 миллиона рублей, по "Золотой маске" в целом - 34 миллиона рублей. Все государственные театры уже обратились к Минфину - сейчас мы ждем решения от ведомства, в каком размере нам могут быть возмещены убытки. Все ведь понимают, что это обстоятельства непреодолимой силы, от нас ситуация не зависит.

Надежды театра мюзикла

Александр Новиков: Несмотря на карантин и отсутствие спектаклей, артисты и музыканты, которым сильно не хватает творчества, из дома записывают видеосюжеты наших спектаклей, Ефим Шифрин читает стихи и выкладывает на своей странице, а мы - на нашей. Мы отменили все показы нашей премьеры "Прайм-тайм", которую только что, 5-го марта, показали, и это, конечно, сильно ударило по нам. Отменили спектакли и на апрель. Даже если 10 апреля карантин снимут, - зрители не побегут, останется шлейф страха, запрета.

Мы - коммерческий театр, то есть зависим только от своих билетов и помощи разных структур. Но артисты у нас не такие уж бедные. Сейчас все получили зарплату за все, что отработали до 15 марта. Далее мы решили сохранить репетиционный оклад, который для всех одинаков. Это минимум, но хотя бы так. Будем стараться выходить из ситуации с человеческим лицом. Хотя ситуация для нас катастрофическая: каждый день простоя - полтора миллиона рублей. Это очень сильный удар по театру и по артистам.

Мы, к сожалению, не можем выкладывать в Сеть наши спектакли, это связано с авторскими правами. Но я очень хочу поблагодарить наших зрителей. Только шесть процентов вернули нам билеты на спектакли с 15 марта до 12 июля. Мы же в ответ гарантируем им право воспользоваться этими билетами, как только будет возможно. Это очень нам помогает пережить ситуацию.

Помогут ли налоговые льготы для учреждений культуры? Я не очень понимаю всеобщей радости по этому поводу. Обременение не сняли, просто устроили налоговые каникулы. Но потом-то платить все равно придется. Это продлит конвульсии, но агонию не снимет. Надежда у нас только на осень. Живем сейчас в чаянии, что в сентябре откроем десятый сезон Театра мюзикла нашей мартовской премьерой "Прайм тайм", - дадим ей второй шанс.

Но если не будет эффективной помощи от правительства, от государства, от города, то все театры, особенно коммерческие, закроются. Да, сейчас я могу помочь артистам, цехам платить некий минимум, чтобы люди могли жить и платить свои кредиты, ипотеки, ведь им, как и театрам, этого никто не отменил. Но если в сентябре зрителям будет не на что ходить в театры, то театры закроются.

Официально

Комментарий министерства культуры РФ:

Пока что театры не работают всего несколько дней, но, несмотря на это, министерством культуры совместно с театрами прорабатываются возможные механизмы компенсации и предполагаемые суммы.

Все федеральные театры на сайтах разместили информацию о порядке возврата билетов. Зрителям предлагаются на выбор различные варианты: можно вернуть билеты и получить возврат денежных средств, есть возможность обменять билеты на этот же спектакль на осень. Например, Большой театр, который ранее производил возврат средств за билеты на основании письменного заявления, разместил на своем сайте новые правила, по которым возврат средств за билеты, купленные онлайн или оплаченные банковской картой, осуществляется автоматически на счет, с которого была осуществлена оплата, без письменного заявления. Но надо отметить, что многие зрители не хотят возвращать билеты, а просят перебронировать их на более поздние сроки, таким образом выражая свою солидарность с театром.

Так как средства от продажи билетов поступают в театр как доход от платных услуг, возврат средств за билеты сейчас осуществляется из того же источника. В случае отсутствия у театра средств по различным объективным причинам ситуация по каждому театру рассматривается отдельно.

P. S.

Ни один зритель от театров материально не пострадает. Деньги за заранее купленные билеты будут возвращены в 100% объеме. Схема возврата везде аналогичная:

1. Деньги за билеты, приобретенные в кассах театра (за наличный или безналичный расчет), возвращаются в кассах театра.

2. Зрителям, купившим электронные билеты на официальных сайтах театра, денежные средства будут перечислены на банковские карты - в ряде театров автоматически, в ряде - при заполнении заявления о возврате и отправке его на электронный адрес.

3. Билеты, купленные у партнеров театра, подлежат возврату по месту приобретения. Если билеты приобретены у официальных партнёров, деньги будут полностью возвращены агентствами.

4. Предлагается как вариант еще одна опция: не сдавать билеты, а воспользоваться ими в сентябре. На многие спектакли (внимание: не на все, есть исключения) билеты, приобретённые в кассах и на сайте театра, будут действительны. Но поскольку сентябрьская афиша с конкретными датами переноса только формируется, и будет представлена только в ближайшее время, и не все театры смогут это предложить (см. пункт 1-3).

5. Детали, шаблоны заявлений и сроки возврата нужно смотреть на официальный сайтах театров. Они незначительно, но различаются. Большой театр, например, возвращает деньги за билеты, купленные в кассах, при личном обращении до 30 мая 2020, а деньги за билеты, которые были приобретены в кассах Большого театра с использованием банковских карт, перечисляет автоматически в течение 30 рабочих дней после даты проведения спектакля. При этом личного посещения касс для написания заявления на возврат или отправки соответствующего письма по электронной почте не требуется.

В Вахтанговском театре зрителям, купившим электронные билеты, также процедуру упрощают: деньги перечисляют на банковские карты автоматически. Но сроки возвратов денег за билеты, приобретенные в кассах Театра имени Евгения Вахтангова, не растягивают: на спектакли, отмененные до 10 апреля, и деньги можно вернуть в кассе театра до 10 апреля.

6. Нет худа без добра. Онлайн показы записей спектаклей, на которые вынуждены перейти многие театры сегодня, и даже премьеры в новом формате - абсолютно бесплатны. Воспользуйтесь и этой уникальной возможностью.

Подготовила Ирина Корнеева