Добрался ли курс рубля до своего "дна"

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Мировые центробанки не прекращают попытки погасить пожар на финансовых рынках, предлагая все более масштабные меры вливания ликвидности. Роль доллара в качестве основной резервной валюты и, как следствие, наибольший спрос на него во время турбулентности финансовых рынков, заставляет ФРС США действовать максимально активно и изобретательно.

Несмотря на то, что на мировых рынках продолжают преобладать распродажи, все же потенциально неограниченное QE от ФРС и меры по покупке ETF и корпоративных облигаций в США возвращают инвесторов к идее, царившей в конце 2008 года. Тогда рынки были поглощены тем, что огромные вливания ликвидности чрезмерно разгонят мировую инфляцию. Но, самое главное, неограниченная печать долларов будет обесценивать их стоимость.

Время показало, что эта идея была неверной. Однако тогда, с 2008 по 2011 годы, она запустила ралли цен на золото и некоторые сырьевые активы. Золото и нефть, например, утроились в цене в последующие три года после достижения дна в пик кризиса.

Еще предстоит понять, способны ли центробанки выпустить мировую инфляцию из-под контроля, или их меры лишь удерживают финансовую систему от коллапса. Краткосрочно же действия ФРС остановили взлет доллара. В то время как индекс доллара к основным мировым валютам отошел от пиковых уровней 2017 года, доллар стабилизировался под отметкой 80 рублей на торгах в понедельник.

Далее очень многое будет зависеть от темпов распространения коронавируса. Сложно рассчитывать на устойчивый разворот индексов акций и курса рубля к росту, если число новых заболевших будет и далее ежедневно расти. Пожалуй, этот фактор сейчас можно считать фундаментальным в формировании тренда на рынках. А ответ властей как в России, так и за ее пределами выступит производной от данного фактора - усилив или замедлив восстановление.

До тех же пор рубль рискует продолжить искать дно, отталкиваясь уже не столько от цен на нефть, сколько от градуса напряженности на финансовых рынках. Мало сомнений, что нефть в своем обвале ушла далеко ниже уровней рентабельности для слишком большого числа проектов по всему миру. Это обещает в скором времени сворачивание добычи. В то же время курс рубля остается зависим не только от цены на нефть, но и от роста экономики.