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24.03.2020 00:32
Рубрика: Общество

Доктор Рошаль назвал борьбу с коронавирусом репетицией биологической войны

Борьба с коронавирусом, которую ведет человечество, является, по сути, репетицией биологической войны. Она показывает, как мировое здравоохранение готово к такого рода вызовам. Об этом заявил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

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"Фактически сегодня это репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому", - сказал доктор Рошаль в эфире "России 24".

Он призвал человечество к разумной достаточности, поскольку, как показывает ситуация с распространением коронавируса, сейчас вспоминается и сокращение кадров в здравоохранении, и мест в стационарах.

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"Не дело, когда у нас какая-то катастрофа бывает и больного везут в Москву. А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать?" - отметил Рошаль и призвал власти поднимать "общее состояние здравоохранения".

Напомним, на данный момент в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19.

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