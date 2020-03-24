Доктор Рошаль назвал борьбу с коронавирусом репетицией биологической войны

Борьба с коронавирусом, которую ведет человечество, является, по сути, репетицией биологической войны. Она показывает, как мировое здравоохранение готово к такого рода вызовам. Об этом заявил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

"Фактически сегодня это репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому", - сказал доктор Рошаль в эфире "России 24".

Он призвал человечество к разумной достаточности, поскольку, как показывает ситуация с распространением коронавируса, сейчас вспоминается и сокращение кадров в здравоохранении, и мест в стационарах.

"Не дело, когда у нас какая-то катастрофа бывает и больного везут в Москву. А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать?" - отметил Рошаль и призвал власти поднимать "общее состояние здравоохранения".

Напомним, на данный момент в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19.