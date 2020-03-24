"Дубль дв@" объединит всех разобщенных пандемией коронавируса

Одиннадцатый год фестиваля "Дубль дв@" начинается в обстановке далеко не праздничной. Из-за пандемии коронавируса возникло много новых для цивилизации проблем. И главный дефицит - дефицит человеческого общения: люди сидят по домам, закрыто почти все, что нас собирало вместе: кинотеатры, театры, концертные и спортивные залы, стадионы, парки… На помощь приходит интернет.

Онлайн-фестиваль "Дубль дв@" интернетом рожден и существует только в виртуале - он должен помочь всем нам одолеть эту вынужденную разобщенность с большим миром. Дать почувствовать себя в привычном окружении человеческой мысли и художественных талантов. Снова почувствовать себя вместе.

В ближайшие две недели мы покажем вам 19 полнометражных и короткометражных конкурсных фильмов. Они снимались в расчете на встречу с вами, но до большинства так и не дошли, потому что в прокате давно уже доминируют громогласные боевики, дешевые комедии и детские мультики. А в рубрике "Театральный антракт" покажем еще и четыре спектакля: одну классическую оперу и три современных мюзикла в постановке ведущих музыкальных театров России.

Так как наш фестиваль имеет все средства для обратной связи, то он станет в эти дни еще одним способом общаться, обсуждать увиденное, спорить, голосовать за любимый фильм или спектакль - конкурсные работы, набравшие больше голосов, получат призы зрительских симпатий. Надеюсь, что на сайте https://d2.rg.ru будет, как всегда, интересно. Лучшие из опубликованных там рецензий тоже получат свои призы. Напоминаем, что отзывы проходят предмодерацию и будут появляться на сайте с небольшим опозданием.

Принцип отбора фильмов в конкурс - все тот же: ориентация на массового зрителя при достойном художественном качестве. Это фильмы, где есть внятный сюжет и яркие актерские работы, картины без зауми и снобистских устремлений авторов работать только на публику "продвинутую", "элитарную". Фильмы, способные к диалогу со зрителем.

У 11-го фестиваля есть одна симптоматичная особенность: он нечаянно достиг того, к чему сознательно, но пока безуспешно стремятся Канны, Берлин и Венеция - пресловутого гендерного паритета в отборе участников. Из 19 фильмов двух конкурсов 10 сделаны режиссерами-женщинами. Мы этого не планировали специально, потому что считаем идею такого паритета бредовой: фильмы все-таки различаются не по полу, а по качеству. Но так вышло. Так сложилась ситуация в нашем кино: "женская волна" в российской режиссуре оказалась настолько мощной, что уже явственно отодвигает "сильный пол" на вторые позиции. Причем производит вполне качественные фильмы, и вы сможете в этом убедиться.

За этой "волной" интересно наблюдать. До сих пор фильмы Стивена Содерберга или Паоло Соррентино, с одной стороны, Лилианы Кавани или Джейн Кэмпион, с другой, рисовали нам единую целостную картину мира: каждый предлагал свой авторский взгляд, но ракурс был примерно сопоставим. Посмотрев же на нашем фестивале картину Оксаны Карас "Выше неба" или не представленную у нас "Верность" Нигины Сайфуллаевой, вы почувствуете радикальную смену ракурса, иную, новую меру откровенности, прикоснетесь к тем интимным сферам, которых кино если и касалось, то ненароком и мельком. У нас были фильмы типа "О чем говорят мужчины" - но только теперь мы так подробно узнаем с экранов, "о чем говорят женщины". Иной раз эти откровения шокируют неожиданными для воспетого романтиками прекрасного пола цинизмом и жестокостью, а иной раз - восторгают новыми глубинами проникновения в психологические основы человеческих отношений. "Женское кино", как и "женский роман", оказалось, все-таки существует и сулит нам еще много "открытий чудных", на новом витке продолжая "просвещенья век" и внося в него свой конструктивный вклад.

Итак, мы начинаем. Это будет полезно - отвлечься немного от горестных дум и тревожных прогнозов, вернуться к обычной мирной жизни хотя бы в виртуале. Соприкоснуться снова с талантливыми людьми, с ними поспорить, их поддержать, вступить с ними в заочный диалог. Наш форум ждет ваших отзывов и рецензий, конкурсанты - ваших суждений и оценок, и все вместе - ждем новых ярких художественных впечатлений. В добрый путь!