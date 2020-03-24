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24.03.2020 00:32
Рубрика: В мире

Джонсон объявил в Великобритании карантин

Фото: REUTERS/ANDREW COULDRIDGE Фото: REUTERS/ANDREW COULDRIDGE
Фото: REUTERS/ANDREW COULDRIDGE

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время обращения к нации объявил о введении на всей территории страны трехнедельного карантина из-за распространения нового коронавируса. Такое решение Джонсон объяснил тем, что национальная служба здравоохранения попросту не справится с слишком большим количеством заболевших. "Так что важно замедлить распространение болезни", - подчеркнул премьер-министр.

Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Во время карантина британцы смогут покидать свои дома только по ряду поводов, пишет РИА Новости. Это покупка товаров первой необходимости, физические упражнения раз в день, медицинские нужды и поездка на работу (только при крайней необходимости). Джонсон также сообщил об отмене всех социальных событий, включая свадьбы и крещения. Будут закрыты все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения.

Напомним, вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Из КНР заболевание распространилось в другие страны. По последним данным, сейчас в мире заражены более 330 тысяч человек, скончались - 14,5 тысячи.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19

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