Постановление губернатора Еврейской автономной области от 20 марта 2020 года № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", постановляю:

1. Ввести с 00 час. 00 мин. 22 марта 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории Еврейской автономной области.

2. Запретить на территории Еврейской автономной области с даты, указанной в пункте 1 настоящего постановления, проведение театрально-зрелищных, спортивных, досуговых, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных и любых других мероприятий с числом участников более 50 человек независимо от организатора мероприятия.

3. Управлению здравоохранения правительства Еврейской автономной области:

- разработать план мероприятий по организации выполнения ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области и обеспечить его утверждение губернатором Еврейской автономной области в срок до 25 марта 2020 года;

- совместно с управлением по внутренней политике Еврейской автономной области обеспечить своевременное и полное информирование населения об эпидемической обстановке на территории Еврейской автономной области, о проведении мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционных заболеваний, и мерах индивидуальной профилактики;

- совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области организовать контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области.

4. Возложить на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Еврейской автономной области, утвержденный распоряжением губернатора Еврейской автономной области от 05.03.2020 № 69-рг, функции оперативного штаба по обеспечению выполнения плана мероприятий по организации выполнения ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн







