Эксперты Ассоциации юристов России предлагают шире внедрять программы роботизации в деятельность тюремного ведомства.

Так представители комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России отреагировали на важную новость. О том, что минюст предлагает ввести в Федеральной службе исполнения наказаний должность заместителя директора по цифровой трансформации ведомства. Также, планируется создать самостоятельное структурное подразделение ФСИН России по обеспечению цифровой трансформации уголовно-исполнительной системы. Проект соответствующего указа главы государства вынесен на общественное обсуждение.

Эксперты ассоциации юристов предлагают внедрять в деятельность тюремного ведомства не только обычные информтехнологии, но и программы искусственного интеллекта.

"Внедрение современных технологий, систем видеонаблюдения, роботизация отдельных процессов, использование искусственного интеллекта могут существенно изменить как образ надзирателей, так и условия и последствия нахождения под стражей, - сказал "РГ" кандидат юридических наук, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин. - Индивидуальное профилирование на основе искусственного интеллекта может оптимизировать процессы распределения осужденных, их обучения и адаптации к жизни после освобождения".

Цифровые алгоритмы помогут контролировать, у кого из заключенных приближается время освобождения или появилось право на УДО

В свою очередь адвокат Алексей Истомин замечает, что внедрение искусственного интеллекта даст возможность не только распределять арестантов в СИЗО по камерам в зависимости от инкриминируемого деяния и учета других факторов, но также с помощью цифровых алгоритмов поможет правильно исчислять сроки отбытия наказания для осужденных, предупреждать о наступлении срока и наличия оснований для условно-досрочного освобождения.