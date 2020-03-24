"ЕР" из-за коронавируса сэкономит на выборах, чтобы помочь россиянам

"Единая Россия" сократит расходы на подготовку к выборам, которые пройдут в этом году в сентябре. Речь, прежде всего, идет о праймериз, также будут урезаны транспортные и другие организационные расходы.

"Мы приняли решение сократить расходы на агитацию, массовые мероприятия, финансирование других вопросов, связанных, в том числе, с проведением выборов в этом году", - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, деньги будут направлены на приобретение медицинских средств защиты - масок и антисептиков. Сэкономленные средства также пойдут на организацию работы волонтерских центров "Единой России", которые разворачиваются на базе общественных приемных партии в регионах.

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил партии разработать дополнительные меры поддержки медикам работающим в условиях пандемии коронавируса.