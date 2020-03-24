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Еще один легендарный смартфон Xiaomi исчезнет из продажи

Текст:   Антон Благовещенский
24.03.2020,  
12:41

Помните прекрасный слайдер Xiaomi Mi Mix 3 с "щелкающей" рекламой? Компания изымает аппарат из продажи - он уже исчез из каталога в официальном интернет-магазине.

Примечательно, что речь идет о версии Mi Mix 3 5G - ранее Xiaomi говорила, что прекратит лишь продажи аппаратов, не способных подключаться к сетям пятого поколения. Почему Mi Mix 3 5G вошел в скорбный список, неизвестно.

Возможно, в аппарате 2018 года выпуска поддержка 5G реализована при помощи отдельного модуля - смартфон построен на чипсете Snapdragon 845, который ничего не знает о сетях пятого поколения. 5G-модуль имеет лишь топовый Snapdragon 865.

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Mi Mix 3 стал первым безрамочным смартфоном Xiaomi, которым было действительно удобно пользоваться. Смартфоны Mi Mix и Mi Mix 2 оснащались фронтальной камерой, расположенной под экраном, третий аппарат линейки имел конструкцию слайдера - фронталка пряталась раздвижном в корпусе.

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