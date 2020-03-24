Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были состояться в конце мая, отложены на неопределенный срок. Причиной такого решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стало распространение коронавируса, из-за которого уже приостановлены почти все национальные первенства.

Перенос финалов еврокубков не стал сюрпризом. Еще 13 марта были приостановлены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Несмотря на огромные денежные потери из-за отсутствия матчей, все понимают: такие болезненные решения неизбежны. Хоть они и сильно бьют по спорту.

Однако все еще остается надежда, что решающие встречи еврокубков пройдут в ближайшие месяцы. По информации авторитетного испанского издания Marca, финал Лиги чемпионов вместо 30 мая пройдет 27 июня, а Лиги Европы - вместо 27 мая состоится 24 июня. Места проведения этих игр останутся неизменными: Стамбул и Гданьск.

Пока пауза в европейском футболе затягивается, клубы пытаются решить свои финансовые проблемы. А их по понятным причинам немало. Есть ощущения, что чуть ли не больше всех этим вопросом озабочена "Барселона".

В конце прошлой недели президент "сине-гранатовых" Жозеп Бартомеу встретился с лидерами команды - Лионелем Месси, Жераром Пике, Серджи Бускетсом и Серджи Роберто и пообщался с ними на тему возможного сокращения зарплат из-за вынужденной остановки сезона. По словам Бартомеу, игроки положительно восприняли эту идею. И согласились в столь тяжелый период пойти на уступки.

- На футбольную команду "Барселоны" приходится 53 процента годового бюджета клуба (552 миллиона евро). Поскольку доходы резко сократились, мы пытаемся сделать все, дабы достичь планки в один миллиард 47 миллионов евро, которая была заложена на этот финансовый год. Хочется верить, что траты не превысят одного миллиарда евро, - сказал Бартомеу.