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24.03.2020 20:06
Рубрика: Власть

К хакерам зашли через окно

ФСБ обезвредила группу, которая крала и продавала данные кредитных карт
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
ФСБ совместно с МВД обезвредили крупную международную группировку хакеров и компьютерных мошенников, которые продавали украденные данные кредитных карт российских и иностранных банков. А получали они их в результате взлома учетных записей пользователей интернета и платежных систем.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, спецоперация прошла в 11 регионах страны: Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. В результате спецоперации были задержаны более тридцати членов группы, в том числе граждане Украины и Литвы. Двадцати пяти из них предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом организаторы из числа граждан России оказались рецидивистами, которых ранее уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления. Для продажи украденных данных криминальные бизнесмены создали более 90 интернет-магазинов. Проданные данные использовались для хищения денег с банковских счетов граждан различных государств, в том числе через дорогостоящие покупки в онлайн-магазинах.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
ФСБ выявила в трех регионах России канал финансирования "ИГ"

Судя по кадрам оперативного видео, бойцам спецназа пришлось заходить в одну из квартир по карнизу через окно на втором этаже. Задержания проходили одновременно в частных домах, квартирах и даже на подземной парковке в разных городах. Во время обысков оперативники обнаружили различные мобильные и компьютерные устройства, а также многочисленные пачки долларов, евро и рублей.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, во время обысков по 62 адресам членов организованной группы было изъято более 1 миллиона долларов США, 3 миллиона рублей. Кроме того, у злоумышленников обнаружили поддельные российские паспорта и удостоверения сотрудников правоохранительных органов. А еще у них изъяли нарезное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.

Спецназу пришлось заходить в одну из квартир через окно на втором этаже. Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
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