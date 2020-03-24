ФСБ обезвредила группу, которая крала и продавала данные кредитных карт

ФСБ совместно с МВД обезвредили крупную международную группировку хакеров и компьютерных мошенников, которые продавали украденные данные кредитных карт российских и иностранных банков. А получали они их в результате взлома учетных записей пользователей интернета и платежных систем.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, спецоперация прошла в 11 регионах страны: Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. В результате спецоперации были задержаны более тридцати членов группы, в том числе граждане Украины и Литвы. Двадцати пяти из них предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом организаторы из числа граждан России оказались рецидивистами, которых ранее уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления. Для продажи украденных данных криминальные бизнесмены создали более 90 интернет-магазинов. Проданные данные использовались для хищения денег с банковских счетов граждан различных государств, в том числе через дорогостоящие покупки в онлайн-магазинах.

Судя по кадрам оперативного видео, бойцам спецназа пришлось заходить в одну из квартир по карнизу через окно на втором этаже. Задержания проходили одновременно в частных домах, квартирах и даже на подземной парковке в разных городах. Во время обысков оперативники обнаружили различные мобильные и компьютерные устройства, а также многочисленные пачки долларов, евро и рублей.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, во время обысков по 62 адресам членов организованной группы было изъято более 1 миллиона долларов США, 3 миллиона рублей. Кроме того, у злоумышленников обнаружили поддельные российские паспорта и удостоверения сотрудников правоохранительных органов. А еще у них изъяли нарезное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.