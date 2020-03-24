ФСИН ввела круглосуточный мониторинг эпидемической ситуации в СИЗО и колониях

В Федеральной службе исполнения наказаний организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемической ситуацией в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН.

"На сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, - рассказывают в тюремном ведомстве. - Между тем сложившаяся ситуация диктует необходимость принятия дополнительных противоэпидемических мер. В связи с этим по поручению правительства Российской Федерации руководством ведомства принято решение о создании оперативного штаба ФСИН России, в задачи которого входит координация деятельности всех подразделений уголовно-исполнительной системы".

Во всех учреждениях тюремного ведомства организованы медицинские посты для выявления больных с респираторными симптомами. На всех объектах уголовно-исполнительной системы, в том числе в приемных, сборных отделениях, столовых, автотранспорте, камерах, отрядах и т.д., проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных специальных средств и бактерицидных облучателей (рециркуляторов). Медицинские работники увеличивают количество покамерных обходов и осмотров всех содержащихся в СИЗО и колониях граждан. Усилен мониторинг за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

В учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено до особого указания предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Также в учреждения уголовно-исполнительной системы категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников ведомства с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.