Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня на фоне угрозы COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить все вооруженные конфликты. По его словам, сегодня мир стоит перед общим врагом - коронавирусной инфекцией COVID-19, которая поражает всех, независимо от национальности или вероисповедания. "Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира", - подчеркнул генсек.

По словам Гутерреша, в данной ситуации самую высокую цену платят женщины и дети, инвалиды, а также перемещенные лица, они же больше всего рискуют стать жертвами COVID-19. В странах, разоренных войнами, медицинское обслуживание разрушено, а врачи часто подвергаются нападениям.

Спецпосланники ООН будут работать со сторонами конфликтов для обеспечения конкретных шагов к приостановке боевых действий и обеспечения условий для эффективной борьбы с коронавирусом, пишет РИА Новости. Прекращение огня будет способствовать созданию коридоров для доставки жизненно необходимой помощи.

Гуттереш также заявил о намерении запросить у стран два миллиарда долларов на помощь регионам, пострадавшим от коронавируса.

Напомним, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Из КНР вирус распространился в другие страны. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, сейчас в мире заражены более 330 тысяч человек, скончались - 14,5 тысячи.