В Госдуме обсудят лишение свободы на срок до 7 лет за нарушение карантина

Совет Госдумы 25 марта соберется на внеочередное заседание для обсуждения поправок о лишении свободы на срок до семи лет и серьезных штрафах за нарушение карантина.

Ужесточить уголовное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм предложили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Как сообщили в Госдуме, речь о нарушении правил, повлекшем за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. За это предлагается ввести штраф от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 3 до 5 лет. Также может быть введен запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3-х лет. Альтернативное наказание - ограничение свободы на срок до 3 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагается наказывать штрафом до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 4 до 5 лет, либо запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 3 до 5 лет, либо ограничением свободы на срок до 5 лет.

А если последовала смерть двух и более лиц, то предлагается лишение свободы на срок до 7 лет.

По итогам рассмотрения поправок на Совете Госдумы планируется, что они будут вынесены на пленарное заседание 31 марта.

Вячеслав Володин провел совещание по подготовке указанных поправок с участием Павла Крашенинникова и экспертов правового управления Госдумы.

Ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил о подготовке инициативы, согласно которой уголовная ответственность должна наступать в случае возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан.

Ради своих собственных интересов нарушители карантина "злостно пренебрегают требованиями, ставя под угрозу здоровье, а, возможно, и жизнь других людей", подчеркнул парламентарий.