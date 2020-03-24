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Рубрика: В мире

Небоскребы встают на колени

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо: о национализации, ценах на маски и возрасте заболевших
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
Примечательным стало недавнее выступление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Ситуация в этом регионе наиболее тяжелая, на него приходится примерно половина всех инфицированных коронавирусом в США. По данным Куомо, к воскресенью общее число заболевших достигло 15 тысяч, увеличившись в полтора раза буквально за пару суток. А спустя еще 24 часа, их стало уже более 20 тысяч. Число летальных исходов перевалило за сотню.
Вечно людная Таймс-сквер опустела, власти гонят ньюйоркцев по домам, чтобы остановить вирус. Фото: EPA Вечно людная Таймс-сквер опустела, власти гонят ньюйоркцев по домам, чтобы остановить вирус. Фото: EPA
Вечно людная Таймс-сквер опустела, власти гонят ньюйоркцев по домам, чтобы остановить вирус. Фото: EPA

Глава региона обратил внимание на расхожее заблуждение о том, что болеют только старики. Куомо рассказал, что более половины (53 процента) инфицированных - это люди в возрасте от 18 до 49 лет.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
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Вероятность летального исхода для них ниже, чем для старшего поколения, но при наличии проблем со здоровьем риски возрастают в любом возрасте. Так, около 30 процентов скончавшихся, это люди моложе 70 лет.

На фоне этих цифр губернатор озвучил мрачный прогноз о том, что коронавирусом переболеет до 80 процентов населения штата. То есть, фактически признал, что сдержать распространение инфекции властям не по силам. Признание крайне болезненное для нации, привыкшей к осознанию собственной исключительности и тому, что зарождающиеся за океаном кризисы до Америки не добираются.

Личное превыше пандемии

Почему же США не в состоянии остановить COVID-19, как это удается, например, властям Китая? Поразительно, но в своем выступлении Куомо прямо дал понять, что дело в системных изъянах Америки, о которых давно говорят, но истинная значимость которых может в полной мере раскрыться только сейчас, когда пришла беда.

Американскому индивидуализму присуща забота о личном, а не общественном благе, поэтому разным регионам сложно мобилизоваться и действовать слаженно, как того требует пандемия. Децентрализованная система здравоохранения страны, значительная часть которой относится к частному сектору, уже буквально трещит по швам, хотя, если судить по цифрам и прогнозам, вспышка заболевания в США только набирает обороты. Крупные госпитали наперебой рапортуют об истощении запасов медицинских масок, перчаток, халатов и аппаратов вентиляции легких и просят власти о срочной финансовой помощи.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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Куомо, а до него и несколько других губернаторов, признались, что им приходится конкурировать между собой в попытках раздобыть медицинские маски для своего региона. Между тем, их производители и продавцы, в свою очередь, думают не об общей борьбе с коронавирусом, а пытаются не упустить выгоды и взвинчивают цены. По словам Куомо, цены на маски взлетели с 85 центов до 7 долларов.

Кроме того, в США бизнес не привык брать на себя повышенную социальную нагрузку. Например, нет оплачиваемых отпусков по болезни. Крупные банки прогнозируют, что в условиях массового закрытия мелких и средних фирм из-за карантинных мер в ближайшие недели счет увольнениям пойдет на миллионы.

Наконец, десятки миллионов граждан вообще не имеют медицинской страховки, без которой лечение от коронавируса может оказаться им попросту не по карману.

В последние годы в Америке набирали популярность левые политики, как Берни Сандерс. До сих пор большинство американцев все же с опаской воспринимали такие его лозунги, как "медицина для всех", но распространение коронавируса имеет шансы стать той встряской для общества, которая заставит переосмыслить догмы.

Губернатор Нью-Йорка призвал национализировать цепочку закупки и производства медицинских товаров

Спасение в госзаказе

Возмущенный таким хаосом Куомо выдвинул сразу несколько идей и требований, которые подразумевают решительное вмешательство федеральных властей. Прозвучало это как признание того, что американская система конкуренции не способна ответственно отреагировать на нынешний острый кризис, а потому нуждается в жесткой руке сверху.

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Например, Куомо призвал федеральные власти воспользоваться Законом об оборонном производстве (Defense Production Act) и национализировать цепочку закупки и производства медицинских товаров, то есть заставить частные компании производить по госзаказу необходимые товары, включая, например, медицинские маски: "Я предлагаю производителям одежды перестать шить платья, начать делать маски для людей. Этим должно заняться федеральное правительство, и они должны делать это с правительством по Закону об оборонном производстве". Заставить частный сектор работать по законам военного времени - это радикальная мера для страны, где понятие частной собственности едва ли не священно. Но иного выхода, как отказаться от свободного рынка и перейти на госзаказ, Куомо не видит.

К слову, часть американских компаний, включая автопроизводителей, все же проявили сознательность и предложили переориентировать свои мощности на производство масок и вентиляторов. Но пока это единичные усилия, на запуск которых потребуются недели и месяцы. А счет, как признался Куомо, идет на дни.

Куомо распорядился отменить все плановые хирургические операции в местных госпиталях, потребовать бросить все ресурсы на борьбу с коронавирусом. Чтобы читатель в полной мере понял, насколько серьезно такое вмешательство властей для частной медицины, напомним, что в американской системе операции такого рода - один из ключевых источников дохода для госпиталей. Приказать им отменить эти операции означает лишить их денежных поступлений. Госпитали сразу взвыли, заявив, что в таких условиях без масштабной федеральной помощи будут вынуждены закрыться в течение 2-3 недель, поскольку останутся без денег для выплаты зарплат и закупки необходимых медикаментов.

Еще одной жесткой мерой стало требование Куомо к медцентрам увеличить число больничных коек на 50-100 процентов. Губернатор выразил готовность развернуть в регионе несколько госпиталей силами военных.

Фото: istock
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Наконец, и на личном уровне эгоистичным американцам пока явно и не хватает жесткой самодисциплины, которая требуется для борьбы с распространением инфекции. Куомо с видимым негодованием рассказал о том, как на выходных наведался в Центральный парк Нью-Йорка. Губернатор был шокирован тем, сколь беспечно и массово горожане игнорируют советы властей о социальной изоляции. "Плотность скоплений людей на улицах абсолютно недопустима. Как будто здесь ничего не происходит. Это ошибка. Это неуважение к другим людям", - негодовал Куомо, потребовавший от мэра города срочных мер вплоть до закрытия парковых территорий.

Принятие этих и других мер по усилению госконтроля может на годы вперед переформатировать систему взаимоотношений государства, бизнеса и общества в Америке.

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