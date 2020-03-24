17:05 Автовладельцев призывают к бесконтактной оплате

Госкомпания "Автодор" рекомендовала автомобилистам переходить на бесконтактную оплату проезда по своим дорогам для минимизации риска заражения коронавирусом. "Кассиры на пунктах взимания платы обеспечены средствами защиты, в том числе перчатками, чтобы не иметь прямого контакта с купюрами. Что касается автомобилистов, то для минимизации риска заражения, им лучше перейти на бесконтактные способы оплаты проезда через транспондер или банковской картой при помощи мобильного телефона", - сообщили в компании, добавив, что все пункты взимания платы работают в штатном режиме.

16:20 Запрет на передвижение внутри Евросоюза

Страны Евросоюза расширили ограничения на поездки внутри союза и продолжают вводить контроль на внутренних границах из-за эпидемии коронавируса. "Мы можем теперь объявить, что все государства-члены, за исключением Ирландии, а также все ассоциированные с Шенгенским пространством страны, ввели у себя временное ограничение на необязательные поездки внутри Евросоюза", - сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в столице Бельгии Брюсселе.

16:15 Электроснабжение медучреждений под контролем

"Россети" взяли под особый контроль надежность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов страны, в том числе медицинских учреждений и центров приема звонков населения. Специалисты в ближайшее время также проведут анализ надежности схем электроснабжения и внеплановые осмотры объектов электросетевой инфраструктуры для выявления и оперативного устранения дефектов и недостатков.

12:07 Дефицита продуктов нет

Обстановка на продовольственном рынке России остается стабильной, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. По его словам, на складах и в распределительных центрах дефицита продукции не наблюдается. Резких скачков цен на продукты питания также нет. Тем не менее усиленный контроль и анализ ситуации на продовольственном рынке будут продолжены.

11:52 Для военных построят инфекционные центры

Из резервного фонда правительства РФ выделят 8,8 млрд рублей на строительство 16 инфекционных центров для военных. Такие лечебные стационары необходимы для "оказания медицинской помощи военнослужащим с инфекционной патологией". Понятно, что в первую очередь речь идет о коронавирусе.

09:00 Хубэй открывается

В свете положительной эпидемиологической динамики Пекин объявил о смягчении карантина в провинции Хубэй, где в конце прошлого года началась вспышка COVID-19, переросшая в пандемию. С 25 марта будут сняты ограничения для населения на въезд и выезд из провинции. В городе Ухань, являющемся административным центром провинции, эти ограничения прекратят действовать уже с 8 апреля.

07:30 Пасха без освящения

Конференция католических епископов Польши из-за коронавируса отменила традиционное освящение крашеных яиц, куличей и другой пасхальной пищи в Великую Субботу, накануне дня Воскресения Христова. Чтобы избежать скопления людей, польские епископы призывают верующих в пасхальное утро 12 апреля самим совершить дома обряд благословения угощения.

Цитата

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач РФ:

Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Подготовила Ирина Невинная