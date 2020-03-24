Если еще недавно роботы были заточены только на грубые операции, скажем, что-то поднимать и переносить, то сейчас они становятся все изощренней. Например, устройство, разработанное инженерами Ратгерского университета (США), может брать кровь на анализы и вводить в сосуды катетеры для доставки жидкостей и лекарств.

В мастерстве эта машина уже превзошла медсестер, которые, согласно медицинской статистике, делают сбои примерно в 20 процентов процедур. Особенно трудно брать кровь, если у пациента маленькие, скрученные или закупоренные кровеносные сосуды, которые часто встречаются у детей, пожилых, хронически больных и травмированных пациентов. В этих случаях сбои при первой попытке достигают 50 процентов. Нередко требуется как минимум пять, прямо скажем, мучительных, попыток.

И тут робот оказывается вне конкуренции. Он может снайперски попадать иглой в сосуд, направлять катетеры в крошечные кровеносные сосуды. Причем делает это автономно, без надзора человека. Такое ювелирное мастерство достигается за счет арсенала самой современной техники: это инфракрасная и ультразвуковая томографии, которые отыскивают кровеносные сосуды среди окружающих тканей, и это искусственный интеллект, который разбирается в типе сосудов и оценивает, насколько глубоко они находятся. После чего дает команду на процедуру.

Авторы разработки отмечают, что их устройство можно использовать не только для людей, но и для грызунов. Его можно применить для тестирования лекарств на лабораторных животных в фармацевтической и биотехнологической промышленности. Описание разработки опубликовано в журнале Nature Machine Intelligence.