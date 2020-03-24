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Рубрика: Власть

Дискуссия о социальных законах

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
На прошлой неделе Госдума приняла ряд законов, направленных на обеспечение доступности лекарств для граждан. Один из них предоставляет правительству возможность ограничивать цены на лекарственные препараты и медицинские изделия при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы эпидемии, если они подорожали более чем на 30% в течение месяца, другой - вводит уголовную ответственность за продажу контрафактных лекарств. Напомню также, что в начале марта в Думу был внесен законопроект, касающийся регулирования аптечной деятельности.

Прежде всего он направлен против монополизации рынка розничной торговли лекарствами, а следовательно - против завышения цен. Кроме того, согласно этому документу аптеки будут обязаны информировать граждан о наличии дешевых аналогов дорогих лекарственных средств. Принудительные маркетинговые акции за счет производителей лекарств и взимание с них платы за обучение персонала аптечных сетей будут запрещены. С нашей точки зрения, человек, обладающий фармацевтическим образованием и ознакомившийся с инструкцией, которая обязательно прилагается ко всем препаратам, может объяснить пациенту правила применения того или иного лекарства без дополнительного обучения. Наконец, мы намерены создать реестр фармацевтических работников, в котором, помимо базового образования сотрудников аптек, должна отражаться информация о повышении их квалификации.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Отмечу, что сразу после внесения в Думу этого законопроекта началось запугивание граждан представителями аптечных сетей через СМИ, сводившееся к тому, что в аптеках не будет лекарств.

Примерно с таким же давлением мы сталкивались 10 лет назад, когда принимали закон о торговле и ограничивали монополизм торговых сетей. Нам тоже рассказывали, что все продукты пропадут с полок магазинов. Но ничего подобного тогда не произошло. Точно так же беспочвенны и нынешние опасения.

Законопроект, касающийся аптечных сетей, даже более мягок, чем закон о торговой деятельности. Например, торговым сетям категорически запрещено получать бонусы от производителей за продвижение товара. А законопроект об аптеках лишь ограничивает получение таких бонусов: они не будут превышать 5% от цены лекарств. Помимо этого, для аптечных сетей предполагается установить более долгий срок оплаты поставок: не до 30, а до 90 дней.

Еще один важный законопроект, внесенный недавно в Госдуму, запрещает взимание банками комиссии при оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг. У нас уже есть примеры, когда банки не берут комиссию со своих клиентов-пенсионеров. Но в большинстве случаев все потребители услуг ЖКХ, включая пожилых людей, вынуждены платить не столько, сколько написано в квитанциях, а еще и комиссионные.

Госдума приняла закон о ценах на лекарства

К сожалению, в данном случае мы опять столкнулись с информационной атакой: в СМИ стали появляться сообщения о том, что банки перестанут принимать платежи или произойдет внеплановое повышение тарифов на ЖКХ. На самом деле, разумеется, этого не случится, поскольку предлагаемый запрет не нанесет банковским организациям серьезного ущерба, а включение комиссии в тариф будет невозможно в соответствии с постановлением правительства.

Распространяемые "страшилки" - это всего лишь попытка помешать принятию социально значимых решений. Но мы не хотим рассматривать банкиров и владельцев аптечных сетей как оппонентов, мы считаем их партнерами. Депутаты открыты для взаимодействия и ждут конструктивных предложений с их стороны. Именно такой путь работы с парламентом, на наш взгляд, является наиболее плодотворным, а не путь политического шантажа.

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