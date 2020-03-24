Испанские военные находят в домах престарелых брошеных и мертвых стариков

Испанские военные, которые в рамках борьбы с распространением коронавируса сейчас проводят дезинфекцию домов престарелых, находят там брошенных без присмотра стариков. Некоторые из них уже скончались, но так и остались лежать в своих постелях. Об этом рассказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.

"Военные в некоторых домах престарелых видели абсолютно брошенных стариков и даже мертвых, лежащих прямо в своих постелях. В этом вопросе мы будем беспощадными и непреклонными. Закон накажет тех, кто не выполняет свои обязанности", - заявила министр обороны Испании в интервью телеканалу Telecinco.

Она не уточнила, от чего именно умерли пожилые люди. При этом, по словам министра, в большинстве домов престарелых страны ситуация нормальная.

Об операции по дезинфекции испанских домов престарелых заговорили после того, как за несколько дней от коронавируса скончались сотни стариков. Помимо резиденций для пожилых, обеззараживанию подвергаются еще и порты, аэропорты, госучреждения, некоторые улицы и площади. Участвуют в операции около 2 800 военных из подразделения по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что не сегодняшний момент в Испании из-за коронавируса скончались 2 182 человек, а количество зараженных достигло 33 089.