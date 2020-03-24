Новости

Ассанж просит освободить его с связи с угрозой коронавируса 09:54
На Камчатке пехотинцы ТОФ спровоцировали сход гигантских лавин 09:52
Президент Аргентины: Если выбор между жизнью и экономикой, я выбираю жизнь 09:50
Полиция нашла девочку, похищенную из роддома Йошкар-Олы 09:38
Из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 70 человек 09:35
Испанские военные находят в домах престарелых брошеных и мертвых стариков 09:13
В Челябинской области число условно зараженных COVID-19 выросло до семи 09:10
Российские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам 09:07
Салон нового Hyundai Tucson удивил некрасивой панелью приборов 09:04
МЭР предлагает субсидировать убытки туроператоров в связи с коронавирусом 09:02
Глава Крыма переназначил министра ЖКХ 08:55
Погибшего в Волгограде полицейского представят к награде 08:54
В Башкирии выявлены первые заболевшие коронавирусом 08:53
Мантуров рассказал об изменениях в льготном автокредитовании 08:52
Цена на нефть выросла почти на 4% 08:39
Киев начал переговоры о реструктуризации внешнего долга 08:30
В Приморье потенциальных больных COVID-19 выявят группы розыска 08:10
В Киргизии в связи с коронавирусом вводится чрезвычайное положение 08:08
Автодома в России набирают популярность 08:07
Первые лесные пожары зафиксировали в Хабаровском крае и Забайкалье 08:03
В соседней с Приамурьем провинции КНР не выявлено новых больных COVID-19 07:55
Глава UFC нашел место, где пройдет бой Нурмагомедов - Фергюсон 07:53
На Сахалине открыли пункты проверки на коронавирус 07:52
Хабаровский край отменил рейсы в Японию 07:51
Мадуро сообщил о росте числа заразившихся коронавирусом в Венесуэле 07:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
24.03.2020 09:13
Рубрика: В мире

Испанские военные находят в домах престарелых брошеных и мертвых стариков

Текст: Диана Ковалева

Испанские военные, которые в рамках борьбы с распространением коронавируса сейчас проводят дезинфекцию домов престарелых, находят там брошенных без присмотра стариков. Некоторые из них уже скончались, но так и остались лежать в своих постелях. Об этом рассказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Фото: РИА Новости
Врачи в Испании используют мусорные пакеты для защиты от COVID-19

"Военные в некоторых домах престарелых видели абсолютно брошенных стариков и даже мертвых, лежащих прямо в своих постелях. В этом вопросе мы будем беспощадными и непреклонными. Закон накажет тех, кто не выполняет свои обязанности", - заявила министр обороны Испании в интервью телеканалу Telecinco.

Она не уточнила, от чего именно умерли пожилые люди. При этом, по словам министра, в большинстве домов престарелых страны ситуация нормальная.

Об операции по дезинфекции испанских домов престарелых заговорили после того, как за несколько дней от коронавируса скончались сотни стариков. Помимо резиденций для пожилых, обеззараживанию подвергаются еще и порты, аэропорты, госучреждения, некоторые улицы и площади. Участвуют в операции около 2 800 военных из подразделения по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что не сегодняшний момент в Испании из-за коронавируса скончались 2 182 человек, а количество зараженных достигло 33 089.

В мире Европа Испания Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: У переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет
Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта
Антонов призвал HRW не дезинформировать о ситуации с коронавирусом в РФ
В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом
Джонсон объявил в Великобритании карантин
Куда обращаться "застрявшим" за рубежом гражданам РФ
Как живут Москва и Минск в условиях угрозы коронавируса