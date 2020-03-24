Известный турецкий тренер заболел коронавирусом

Известный турецкий футбольный специалист Фатих Терим сдал положительный тест на коронавирус. Об этом главный тренер "Галатасарая" написал в своем Twitter.

По его словам, по результатам тестов, сданных в понедельник, его результат оказался положительным. "Я в хороших руках в больнице. Не беспокойтесь. Буду обо всем сообщать в ближайшее время", - сообщил Терим.

66-летний Терим по прозвищу "Император" в своей карьере тренировал национальную сборную Турции, несколько турецких клубов, а также в начале 2000-х годов итальянские "Фиорентину" и "Милан".

20 декабря 2017 года Фатих Терим в четвертый раз возглавил "Галатасарай". Он в качестве тренера является восьмикратным чемпионом Турции. В 2008 году признан лучшим тренером чемпионата Европы по футболу по версии Eurosport. Он также является победителем Кубка УЕФА сезона 1999-2000 года.